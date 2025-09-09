Uno distrae le commesse, l’altro fugge con la merce rubata: arrestati in flagranza

Il furto in un supermercato di Cormons.

Nel primo pomeriggio di lunedì 25 agosto, intorno alle ore 14:30, i Carabinieri della Stazione di Cormons, in collaborazione con i colleghi della Stazione di Villesse, sono intervenuti presso il supermercato Coop di via Venezia Giulia, a seguito di una segnalazione di furto.

Il personale addetto alle vendite aveva infatti allertato le forze dell’ordine dopo aver notato comportamenti sospetti da parte di due individui presenti nel punto vendita. Secondo quanto ricostruito, i due – cittadini di nazionalità marocchina – avevano l’intenzione di eludere il pagamento di vari prodotti, tra cui birra e bevande energetiche: mentre uno distraeva le commesse, l’altro tentava di dileguarsi dal supermercato utilizzando due borse contenenti la merce sottratta.

L’intervento tempestivo dei militari ha permesso di bloccare l’uomo all’esterno del supermercato, cogliendolo in flagranza di reato. Entrambi sono stati arrestati con l’accusa di furto aggravato, mentre la refurtiva è stata restituita al punto vendita. Informata l’Autorità Giudiziaria, al termine delle formalità di rito è stata disposta la traduzione dell’arrestato presso la casa circondariale di Gorizia. Le indagini proseguono per verificare eventuali altri episodi simili nella zona.



.