Udine, l’abbraccio dell’Apu agli atleti Special Olympics in vista dei Giochi

Un incontro informale, fatto di strette di mano, sorrisi e scambi simbolici, ma capace di raccontare molto del clima che accompagna l’avvicinamento ai 41° Giochi Nazionali Estivi – Special Olympics, in programma dal 19 al 24 maggio a Lignano Sabbiadoro.

Negli spazi della nuova sede dell’Apu Udine Basketball, in viale Tricesimo, il direttore di Special Olympics Italia Fvg e coordinatore dell’apparato organizzativo, Giuliano Clinori, è stato accolto dall’ex azzurro Michele Antonutti, oggi brand ambassador del club bianconero, protagonista nel massimo campionato di Lega Basket Serie A.

Gli atleti protagonisti

Accanto a loro anche due atleti regionali del movimento: la nuotatrice carnica Tiziana Paschini, di Verzegnis, e l’udinese Federico Zanuttini, talento dell’atletica leggera. Sono stati proprio loro a consegnare ad Antonutti le t-shirt ufficiali della manifestazione, in uno scambio ricambiato con gadget della società friulana. Un gesto semplice, ma dal forte valore simbolico.

L’incontro – uno dei numerosi appuntamenti che stanno accompagnando la marcia di avvicinamento ai Giochi – si è concluso con le foto di rito nella sala conferenze, tra i loghi affiancati delle due realtà e accanto al trofeo conquistato dall’Apu nella scorsa stagione, quando la vittoria del campionato di A2 è valsa la promozione.

Un legame che si rafforza

Il legame tra il club e Special Olympics si conferma solido: anche il presidente Alessandro Pedone ha ribadito la disponibilità della società a sostenere il movimento, anche attraverso la figura dello stesso Antonutti, già tedoforo ai Giochi Nazionali Invernali di Sappada 2022.

I numeri dei Giochi

Intanto cresce l’attesa per l’evento di Lignano Sabbiadoro, che porterà sul territorio circa 3.000 atleti con e senza disabilità intellettive, impegnati in 21 discipline distribuite anche tra Cordovado, Bibione e Portogruaro. Attorno a loro si muoverà una macchina organizzativa imponente: 200 membri dello staff, 650 tecnici, 600 accompagnatori, 1.400 familiari e circa 1.000 volontari.

Il viaggio della Torcia

Ad accompagnare il conto alla rovescia è anche il viaggio della “Flame of Hope”, la Torcia della Speranza, già protagonista della cerimonia al Consiglio regionale d’Abruzzo a L’Aquila. La staffetta – la Law Enforcement Torch Run – coinvolgerà 150 runner con e senza disabilità, attraversando anche il Friuli Venezia Giulia con tappe a Portogruaro (5 maggio), Bibione (6 maggio), Pordenone (7 maggio, chiostro di San Francesco alle 11.30), Trieste (8 maggio, piazza Unità d’Italia) e Udine (12 maggio, piazza Libertà alle 11.30 con gli studenti dell’Istituto Volta).

Il momento culminante sarà il 20 maggio allo stadio Guido Teghil, quando l’accensione del tripode darà ufficialmente il via ai Giochi. Fino ad allora, incontri come quello di Udine continuano a costruire il senso di un evento che punta a lasciare un segno ben oltre la dimensione sportiva.