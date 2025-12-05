Abusivi, rifiuti e degrado: 15 interventi della Polizia locale in via Adige

Nei sopralluoghi in via Adige a Udine, scoperti abusivi.

Questa mattina l’assessora alla Polizia locale Rosi Toffano ha effettuato un sopralluogo in via Adige insieme al comandante della Polizia locale di Udine Paolo Carestiato. L’ispezione ha permesso di definire le ulteriori necessità dell’area, dove – dall’inizio dell’anno – gli agenti della Locale sono già intervenuti circa 15 volte, sia negli immobili non abitati di via Adige, sia nelle aree della ex caserma Osoppo e di via Brigata Re.

Nel corso di alcuni interventi sono state identificate e denunciate persone presenti senza titolo, per occupazione abusiva e danneggiamenti; in un caso, un soggetto è stato denunciato anche perché ritenuto responsabile del furto di una bicicletta. All’epoca il proprietario aveva proceduto alla chiusura degli accessi su via Adige, mentre restano ancora aperti alcuni ingressi sul retro. Il Comune provvederà ora a intimare ai proprietari la messa in sicurezza degli accessi posteriori e a richiedere la rimozione dei rifiuti abbandonati presenti nelle aree di pertinenza.