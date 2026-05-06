Udine cerca un food truck per il parco del Cormor

Un punto ristoro all’interno del Parco del Cormor per rendere l’area verde ancora più accogliente durante la bella stagione. Il Comune di Udine ha approvato l’avviso pubblico per individuare un operatore economico a cui affidare la gestione di un food truck nel parco, con servizio di somministrazione di alimenti e bevande.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire a cittadini, famiglie, sportivi e visitatori un servizio facilmente accessibile durante i mesi di maggiore frequentazione del Cormor, uno degli spazi verdi più amati della città. Il food truck sarà attivo dal 6 giugno all’11 ottobre 2026, tutti i giorni nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 22.

Un servizio per rendere il parco più vivibile

La presenza del punto ristoro consentirà di accompagnare le giornate all’aperto con un servizio pensato per chi frequenta il parco per una passeggiata, per fare sport, per trascorrere del tempo in famiglia o semplicemente per godersi qualche ora nel verde.

Il progetto assume un valore particolare anche alla luce degli interventi di riqualificazione in corso nell’area. Proprio in questa fase, infatti, il food truck permetterà di garantire comunque un servizio utile e atteso, contribuendo a mantenere il Parco del Cormor vivo, frequentato e fruibile per tutta la stagione estiva.

Candidature aperte fino al 21 maggio

Gli operatori economici interessati possono consultare l’avviso pubblico e la documentazione collegata sul sito del Comune di Udine, nella sezione Amministrazione Trasparente. Le candidature dovranno essere presentate entro le ore 13 del 21 maggio 2026.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Attività Produttive – SUAP del Comune di Udine al numero 0432 1272498 oppure via email all’indirizzo [email protected].