Ritrovata a Tarcento l’auto della famiglia scomparsa da Piacenza

Svolta nelle ricerche della donna e dei suoi due figli minorenni scomparsi da diversi giorni dopo la partenza dall’Emilia Romagna. L’auto su cui viaggiavano è stata ritrovata a Tarcento, dando nuovo impulso alle attività investigative coordinate dai carabinieri di Piacenza.



Il rinvenimento del veicolo è considerato un elemento importante, anche perché proprio nella stessa zona sarebbero state agganciate le ultime celle telefoniche riconducibili ai cellulari dei tre. I telefoni, secondo quanto emerso, risultano spenti ormai da giorni.

L’allarme lanciato dal padre

A far scattare l’allarme era stato il padre dei ragazzi, che aveva diffuso un appello pubblico sui social dopo non essere più riuscito ad avere notizie della donna e dei figli. I tre, originari dell’Emilia Romagna, erano partiti il 20 aprile per una vacanza, ma da quel momento i contatti si sarebbero interrotti.



Con loro viaggerebbero anche quattro cani di taglia media, un dettaglio che potrebbe rivelarsi utile per le ricerche e per eventuali segnalazioni da parte di chi li avesse visti nei giorni scorsi.

Le indagini tra Friuli Venezia Giulia e Slovenia

Le ricerche, già avviate nei giorni scorsi, si sono ora concentrate anche in Friuli Venezia Giulia. I carabinieri stanno svolgendo accertamenti informativi e investigativi sul territorio, con particolare attenzione all’area di Tarcento e alle zone limitrofe.

Le indagini restano coordinate dai carabinieri di Piacenza e proseguono senza sosta. Nel frattempo, sono state coinvolte anche le autorità slovene, segno che gli investigatori non escludono alcuna pista e stanno verificando ogni possibile spostamento successivo al ritrovamento dell’auto.