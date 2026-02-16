Udine Comics & Games, tra fumetti e cultura pop scatta anche la proposta di matrimonio

Conclusa l’edizione 2026 di Udine Comics & Games.

Fumetti, cosplay, games e…fiori d’arancio: quest’anno, infatti, Udine Comics & Games ha avuto anche un risvolto romantico. L’edizione 2026 dell’evento, andata in scena nel weekend del 14 e 15 febbraio a Udine Esposizioni, ha richiamato migliaia di visitatori da tutto il Nord-Est, confermandosi come un appuntamento fisso nel calendario nazionale per i curiosi e appassionati della cultura pop virtuale e fisica.

Voci famose e talent del web: i protagonisti

Il programma ha puntato molto sul contatto diretto con gli ospiti. Gli appassionati di cinema hanno trovato pane per i loro denti con i doppiatori Flavio Aquilone, Laura Lenghi e Giulia Maniglio, mentre il mondo digitale è stato rappresentato dai talk seguitissimi di creator come Richard HTT, Stibazzi e Xiuder.

La musica ha fatto il resto, spaziando tra generi diversi: dalla colonna sonora delle ragazze magiche e fatate interpretate dalle QueenX, Valentina Ponzone e dalle sorelle Alessia e Giorgia Alissandri, fino al tocco raffinato di Edoardo Brugnoli al pianoforte e alla carica punk degli SPORK.

Il fuori programma: il “Sì” a San Valentino

Ma il momento più emozionante è avvenuto proprio nel giorno di San Valentino. Durante l’attesissimo concerto del cantautore comico udinese Ruggero de I Timidi, l’atmosfera si è

trasformata: un fan storico con la complicità del cantautore, si è inginocchiato tra il pubblico davanti alla sua ragazza, con cui sta insieme da ben 18 anni, per farle la proposta di matrimonio. La risposta è stata un emozionato “sì”, regalando al festival un tocco di romanticismo indimenticabile che sta già facendo il giro dei social.

Gaming, Cosplay e riscontro degli espositori

Le diverse zone della fiera hanno registrato un’affluenza costante. Dalle creazioni uniche dell’Artist Alley e Self Area all’Area Gaming con tornei e sessioni VR, fino alla crescente onda del K-Pop con raduni e flash mob. Infine, il contest sul palco principale dedicato ai cosplayer ha mostrato un livello artistico elevatissimo, lasciando a bocca aperta giuria e spettatori.

Anche gli espositori hanno riportato un riscontro estremamente positivo, descrivendo un pubblico attento, curioso e con una forte propensione all’acquisto, complice il weekend di San Valentino e la diversificata proposta di gadget e merchandising. L’appuntamento è già fissato per la prossima edizione, con l’obiettivo di ampliare ulteriormente l’offerta.