Ladri acrobati in canonica: si arrampicano dalla grondaia e portano via la cassaforte

16 Febbraio 2026

di Paola Tissile

Il furto alla canonica di Latisana.

Furto nella canonica di Latisana, dove ignoti sono entrati in azione nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 febbraio. I malviventi hanno raggiunto l’ufficio economato dopo aver forzato una porta interna, riuscendo a impossessarsi di una cassaforte contenente circa 10mila euro in contanti.

Secondo la ricostruzione, i ladri si sarebbero introdotti nell’edificio passando da una finestra al primo piano, raggiunta arrampicandosi lungo una grondaia. Una volta all’interno, hanno danneggiato arredi e mobilio, fino a individuare la cassaforte, che è stata scardinata e portata via. Indagano i carabinieri.

