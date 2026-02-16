Ladri acrobati in canonica: si arrampicano dalla grondaia e portano via la cassaforte

Il furto alla canonica di Latisana.

Furto nella canonica di Latisana, dove ignoti sono entrati in azione nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 febbraio. I malviventi hanno raggiunto l’ufficio economato dopo aver forzato una porta interna, riuscendo a impossessarsi di una cassaforte contenente circa 10mila euro in contanti.

Secondo la ricostruzione, i ladri si sarebbero introdotti nell’edificio passando da una finestra al primo piano, raggiunta arrampicandosi lungo una grondaia. Una volta all’interno, hanno danneggiato arredi e mobilio, fino a individuare la cassaforte, che è stata scardinata e portata via. Indagano i carabinieri.