Aveva nascosto un localizzatore gps sulla bicicletta di una ragazza.

Un 27enne udinese è stato denunciato dai carabinieri del Comando provinciale con l’accusa di atti persecutori: l’uomo avrebbe pedinato una ragazza di 22 anni, seguendola sotto casa e nelle sue attività quotidiane, grazie a un dispositivo di localizzazione gps nascosto sotto la sella della sua bicicletta.

La vicenda ha avuto inizio quando la giovane si è rivolta ai carabinieri, raccontando di essere seguita da tempo all’uscita serale dalla palestra cittadina. Il 27enne l’avrebbe pedinata in auto fino a casa, tanto che in una circostanza la ragazza lo aveva trovato parcheggiato nei pressi della propria abitazione, riuscendo a filmarlo con il cellulare.

Il ritrovamento del localizzatore GPS sotto la bici ha aggravato l’ansia della giovane, costringendola a modificare le proprie abitudini quotidiane. Grazie al tempestivo intervento dei carabinieri e al coraggio della ragazza nel denunciare gli episodi, l’uomo è stato rapidamente identificato e segnalato all’autorità giudiziaria.