Udine torna a essere set di una fiction, iniziate le riprese in città

A Udine si gira una fiction, iniziate le riprese di “Città di vita”, serie in 4 episodi diretta dal Fabio Mollo.

Sono iniziate oggi, lunedì 10 novembre, le riprese di Città di vita, la serie tv in 4 episodi di Fabio Mollo, coprodotta da Rai Fiction e Stand By Me, con il contributo della FVG Film Commission – PromoTurismoFVG.

Girata tra Trieste e Udine per due settimane di lavorazione sul territorio, la serie racconta l’arrivo nel 1920 a Fiume (oggi Rijeka, in Croazia) di Giovanni, giovane studente romano attratto dall’impresa di Gabriele D’Annunzio e in cerca di redenzione dopo la perdita del fratello nella Prima guerra mondiale. Tra ideali, amori e contraddizioni, Giovanni scopre una città in fermento, sospesa tra utopia e realtà, tra eroismo e realpolitik.

Fabio Mollo, regista e sceneggiatore, ha esordito nel 2013 con Il Sud è niente, presentato in numerosi festival internazionali. Nel corso della sua carriera ha diretto film, documentari e serie selezionati nei principali festival del mondo – Berlino, Toronto, Venezia, Cannes – collaborando con le maggiori realtà produttive italiane e internazionali. Sua ultima opera, Nata per te, ha ottenuto il Premio del Pubblico all’Italian Contemporary Film Festival di Toronto 2024 e Hype, nuova serie TV disponibile su Rai Play.