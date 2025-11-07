Udine protagonista di un nuovo set televisivo: tutte le deviazioni al traffico

Udine torna set cinematografico: le riprese in città.

La città diventa set per una nuova produzione televisiva: da sabato 8 a giovedì 13 novembre si svolgeranno a Udine le riprese della fiction Città di Vita, diretta da Fabio Mollo e prodotta dalla casa di produzione romana Stand by Me. Come già avvenuto negli ultimi anni, il capoluogo friulano torna così a ospitare una produzione nazionale, grazie alla collaborazione tra Comune di Udine, PromoTurismo FVG e FVG Film Commission, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale della città.

Le aree interessate dalle riprese

Il campo base tecnico e artistico sarà collocato nel parcheggio di via Culiat, nei pressi del Terminal Studenti: in quest’area sarà istituito il divieto di sosta dall’8 al 13 novembre. Le riprese si svolgeranno nelle giornate di lunedì 10 e martedì 11 novembre in alcune zone del centro storico:

Piazza I Maggio, sull’area sopraelevata antistante l’ingresso del Conservatorio “Jacopo Tomadini”, e Piazza Patriarcato, nel tratto compreso tra via Lovaria e il fronte del Palazzo Arcivescovile.

Dal pomeriggio di lunedì 10 novembre, indicativamente dalle ore 16, a giovedì 13 novembre, le riprese proseguiranno in viale della Vittoria (lato destro da via Liruti al civico 3), in via Giovanni da Udine (su entrambi i lati da viale della Vittoria a via Gemona) e in via Gemona (lato destro fino al civico 60).

Limitazioni a traffico e sosta

Nelle aree coinvolte dalle riprese a Udine saranno in vigore divieti di sosta temporanei e potranno verificarsi brevi interruzioni del traffico pedonale e veicolare, gestite in modalità stop & go dalla Polizia Locale e dagli operatori della produzione.

L’accesso dei residenti sarà comunque garantito: veicoli e pedoni potranno entrare e uscire dalle proprietà compatibilmente con le esigenze del set, seguendo le indicazioni del personale tecnico. Sarà inoltre sempre assicurato il passaggio dei mezzi di soccorso.