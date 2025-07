Da Gorizia al Portogallo, due giovani al raduno mondiale degli scout

I due giovani in Portogallo per il 16° World Scout Moot.

Un’esperienza indimenticabile per Alessia e Pietro, due giovani rover appartenenti ai gruppi scout AGESCI di Gorizia, che il 25 luglio sono partiti alla volta del Portogallo per partecipare al 16° World Scout Moot, il raduno internazionale dedicato a rover e scolte dai 18 ai 25 anni.

L’evento, in svolgimento fino al 3 agosto, riunisce migliaia di giovani provenienti da tutto il mondo con l’obiettivo di promuovere la crescita personale, il confronto interculturale e la cittadinanza globale. Per Alessia e Pietro, con alle spalle anni di impegno, servizio e formazione nella realtà scout goriziana, si tratta di un’opportunità unica di rappresentare la loro città su un palcoscenico internazionale.

Il Moot si articola in due momenti principali: il “Trail”, in cui i partecipanti saranno divisi in pattuglie internazionali e percorreranno diverse regioni del Portogallo, e il “Base Camp” al Buçaquinho Park, dove si svolgeranno attività di confronto, laboratori, momenti di riflessione e condivisione.

Le comunità AGESCI di Gorizia 12 e Gorizia 3 sono particolarmente orgogliose dei loro ragazzi. Il viaggio di Alessia e Pietro non è solo un’avventura personale, ma un modo per unire Gorizia al mondo, promuovendo i valori scout di pace, fraternità e servizio.