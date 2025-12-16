Alcune scritte sono apparse su un muro e uno striscione dell’Università di Udine.

Muri e uno striscione dell’Università di Udine imbrattato con scritte di chiaro stampo neonazista. I messaggi, fatti con vernice spray rossa, riportano simboli e slogan riconducibili all’ideologia neonazista, creando sgomento e rabbia in tutto l’ambiente accademico e tra le istituzioni locali.

L’atto vandalico non è passato inosservato: “Esprimiamo forte preoccupazione per le scritte di chiaro stampo neonazista che hanno imbrattato alcuni edifici dell’Università di Udine“, ha commentato Furio Honsell, consigliere regionale di Open Sinistra Fvg.

“La società civile e accademica – rimarca Honsell – deve condannare energicamente questi fatti e così devono fare tutti i partiti democratici. Come Open Sinistra Fvg, esprimiamo un forte impegno antifascista e rimaniamo spesso sgomenti di fronte alle difficoltà che altri hanno a dichiararsi tali. Il periodo più buio della storia recente in Italia è proprio il periodo fascista. La lotta di liberazione dal nazifascismo è l’atto fondante della nostra democrazia repubblicana”.