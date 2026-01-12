Incidente a Martignacco: una betoniera si è ribaltata nel campo a bordo strada, autista incastrato nella cabina di guida.

Una betoniera è uscita di strada e l’autista è rimasto incastrato nella cabina di guida: è successo poco dopo le ore 9 di oggi, lunedì 12 gennaio. Una squadra dei vigili del fuoco di Udine è intervenuta sulla strada provinciale 60, nel territorio comunale di Martignacco, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto un solo veicolo.

Per cause in corso di accertamento da parte delle autorità competenti, una betoniera è uscita dalla carreggiata terminando la propria corsa ribaltata su un fianco all’interno di un campo adiacente alla strada. Giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno immediatamente avviato le operazioni di soccorso, operando in coordinamento con il personale sanitario, per estrarre dalla cabina di guida l’autista del mezzo pesante, rimasto con gli arti inferiori incastrati tra le lamiere.

Una volta liberato, l’uomo, rimasto sempre cosciente durante tutte le fasi dei soccorsi, è stato affidato alle cure del personale sanitario e successivamente trasportato in ospedale. Concluso il soccorso al ferito, i vigili del fuoco hanno provveduto alla completa messa in sicurezza del mezzo incidentato e dell’area interessata dall’incidente.