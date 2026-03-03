Vasco Live 2026, a Udine il concerto guarda all’ambiente con Green Rock

Azioni semplici, concrete e visibili per ridurre l’impatto degli eventi e valorizzare i beni comuni. È questo lo spirito di Green Rock!, il progetto che debutterà con il tour di Vasco Rossi e che coinvolge Live Nation e Coop Alleanza 3.0, la più grande cooperativa di consumo d’Italia.

L’iniziativa accompagnerà tutte le date del Vasco Live 2026, compresa Udine, città scelta per chiudere la tournée con due concerti il 28 e 29 giugno al Bluenergy Stadium. Proprio qui, l’impronta verde del rock diventerà esperienza concreta per la comunità friulana.

L’impronta verde prima ancora del concerto

Green Rock! non inizia quando si accendono le luci del palco. Nei giorni precedenti ogni tappa saranno promosse attività di cura ambientale: messa a dimora di piantine e alberelli, pulizia di sentieri e parchi, interventi di manutenzione del verde urbano.



Anche a Udine saranno coinvolti i soci Coop e le associazioni locali, valorizzando le reti territoriali già attive e individuando aree che necessitano di maggiore presidio. L’obiettivo è lasciare un segno prima della prima nota e far sì che il beneficio resti a disposizione dei cittadini anche dopo la fine dello spettacolo. In una città che negli ultimi anni ha investito su eventi di grande richiamo al Bluenergy Stadium, l’attenzione all’ambiente diventa così parte integrante dell’esperienza musicale.

Meno sprechi, più solidarietà: il progetto Buon Fine

La sostenibilità passa anche dalla gestione delle aree ristoro. Attraverso il progetto Buon Fine di Coop Alleanza 3.0, il cibo non consumato durante il tour potrà essere recuperato e destinato a fini sociali grazie alla collaborazione con associazioni del territorio.



Nei punti vendita Coop, Buon Fine consente di vendere a prezzi scontati i prodotti vicini alla scadenza e di donare rapidamente ciò che resta. Nel 2025 sono state recuperate quasi 1.700 tonnellate di cibo in oltre 250 negozi. Lo stesso principio sarà applicato anche durante il Vasco Live 2026: perché l’impatto di un evento non si misura solo in decibel, ma anche nella capacità di generare valore sociale.

I Green Angels sotto il palco

Durante le serate al Bluenergy Stadium, tra ingressi, aree ristoro e isole ecologiche, saranno presenti i Green Angels, volontari riconoscibili con pettorine o t-shirt dedicate. Il loro compito sarà accompagnare il pubblico verso comportamenti più consapevoli: promuovere la corretta raccolta differenziata, sensibilizzare sulla riduzione dei rifiuti, suggerire piccoli gesti quotidiani che, insieme, fanno la differenza.

Vasco Live 2026: la chiusura a Udine

Il Vasco Live 2026 attraverserà l’Italia tra fine maggio e fine giugno: sei città, tutte con doppie date. La data zero è fissata il 30 maggio a Rimini, allo Stadio Romeo Neri, preceduta il 29 maggio dal consueto soundcheck aperto ai membri del fan club, appuntamento ormai parte integrante del rituale del Vasco Live.



Il tour entrerà poi nel vivo a Ferrara, prima tappa ufficiale, con due concerti il 5 e 6 giugno al Parco Urbano Giorgio Bassani. La carovana volerà quindi in Sardegna: Olbia lo ospiterà il 12 e 13 giugno all’Olbia Arena. Il ritorno sulla penisola sarà a Bari, con due live allo Stadio San Nicola il 18 e 19 giugno.



Si prosegue poi lungo l’Adriatico con Ancona, in programma il 23 e 24 giugno allo Stadio del Conero. Chiusura a Udine che saluterà il Vasco Live 2026 con le date finali il 28 e 29 giugno al Bluenergy Stadium.