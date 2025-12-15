Via Carducci si veste di fiori: 43 nuovi ciliegi per il verde urbano

Nuovi ciliegi da fiore piantumati in via Carducci a Udine.

Sono iniziate questa mattina le operazioni di piantumazione in via Carducci, dove la ditta incaricata dal Comune di Udine sta mettendo a dimora 43 nuovi ciliegi ornamentali. L’intervento rientra nel più ampio programma di potenziamento del verde urbano promosso dall’amministrazione comunale, con l’obiettivo di migliorare la qualità ambientale, il comfort urbano e la vivibilità degli spazi pubblici.

Parallelamente, nel piazzale della stazione, il Comune ha portato a termine le nuove piantumazioni nell’isola verde di traffico, completando così l’intervento di riqualificazione dell’area. Il progetto ha previsto anche la depavimentazione e il ripristino di superfici permeabili, oltre alla nuova asfaltatura dell’intero piazzale, restituendo spazio al verde e rafforzando il ruolo ecologico di una delle zone più sensibili e frequentate della città.

“Con le nuove piantumazioni in via Carducci proseguiamo concretamente il nostro impegno per un verde urbano che sia una vera infrastruttura della città. I 43 nuovi ciliegi che stiamo mettendo a dimora a partire da questa mattina accrescono il nostro investimento sulla qualità del verde e della vivibilità, con maggiore ombra in futuro e un generale miglioramento del microclima urbano”.

“Allo stesso tempo, nel piazzale della stazione abbiamo concluso l’intervento per la nuova isola verde, restituendo suolo permeabile alla città attraverso la depavimentazione e nuove piantumazioni. Sono azioni coerenti con una visione di lungo periodo, che punta a una Udine più attenta all’ambiente”, dichiara l’assessore al Verde del Comune di Udine, Ivano Marchiol.

L’intervento in via Carducci e quello nel piazzale della stazione si inseriscono nella strategia complessiva dell’amministrazione comunale per l’ampliamento e la qualificazione del patrimonio arboreo cittadino, che prevede la piantumazione di quasi 1300 nuovi alberi entro la fine del 2025 e di almeno altri 500 già programmati per il 2026.