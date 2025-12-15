Calcio Eccellenza, la partita Tolmezzo-UFM.

Ancora una grande prova quella del Tolmezzo Carnia visto ieri nell’ultima stagionale tra le mura amiche. Contro la capolista UFM arriva un pareggio meritato, dinnanzi ad una corazzata che nel secondo tempo soprattutto ha sofferto la dinamicità e l’intraprendenza dei ragazzi di Radina. Quinto risultato utile consecutivo, ottavo posto in classifica confermato, 24 punti.

Il Tolmezzo parte forte e fa subito capire che al “Fratelli Ermano” non sarà una domenica semplice per nessuno. Dopo appena cinque minuti i ragazzi di casa vanno a un passo dal vantaggio: Nagostinis colpisce una clamorosa traversa che fa tremare il Monfalcone e accende il pubblico.

Il gol però arriva dall’altra parte. Al 9’ il Monfalcone passa avanti con Aldrigo: calcio di punizione battuto dallo stesso giocatore all’altezza del centrocampo, il pallone arriva nella trequarti del Tolmezzo, Persello sbaglia l’appoggio e Aldrigo ne approfitta. Percussione centrale, ingresso da destra e diagonale preciso sul secondo palo che non lascia scampo a Beltrame. È 0-1.

Il Tolmezzo incassa ma non si disunisce e continua a spingere. La partita resta viva, combattuta, e al 31’ arriva l’episodio che rimette tutto in equilibrio. Fabris calcia forte da dentro l’area, il portiere è battuto ma sulla linea interviene Contento che, nel tentativo disperato di salvare, tocca il pallone con la mano. L’arbitro non ha dubbi: calcio di rigore ed espulsione per il difensore del Monfalcone. Dal dischetto Motta è freddissimo e spiazza il portiere per l’1-1. Sorcan poi esce con i pugni sul traversone profondo di Buzzi, la palla finisce sui piedi di Sabidussi che non inquadra lo specchio.

Il primo tempo si chiude però con un altro episodio destinato a far discutere. Al 45’ il Monfalcone si affaccia nell’area del Tolmezzo, nasce un batti e ribatti e viene contestato un presunto tocco di mano di Motta. L’arbitro fa prosegue ma il guardalinee Pacini richiama la sua attenzione.

Viene assegnato il calcio di rigore all’UFM e parallelamente viene sventolato il rosso allo stesso numero 10 carnico, giustificato in questo caso secondo il direttore da una manata che sarebbe stata data in area a palla lontana nei confronti dell’attaccante cantierino, manata che Motta nega assolutamente di aver dato. Nonostante le proteste dei padroni di casa, Aldrigo batte il calcio di rigore, realizza e manda le squadre al riposo sul 2-1 per gli ospiti.

Nella ripresa il Tolmezzo rientra in campo con grande determinazione. Si gioca dieci contro dieci, i ritmi restano alti e i carnici aumentano la pressione alla ricerca del pareggio. All’8’ Solari prende le misure dalla distanza ma il suo mancino a giro è fuori dallo specchio; al quarto d’ora schema da calcio da fermo con Gabriele Faleschini che manda Cucchiaro alla conclusione ma Sorcan si salva. La spinta viene premiata con una splendida azione in velocità: lancio millimetrico di Fabris per Buzzi, appoggio al limite dell’area per Nagostinis che di destro trova l’angolo giusto. È il 2-2 che fa esplodere lo stadio.

Nel finale il Tolmezzo continua a crederci e costruisce altre occasioni per completare la rimonta, ma la difesa del Monfalcone resiste e riesce a salvarsi. Al 29’ Solari ci riprova ma Sorcan è attento. Il Tolmezzo soffre solo nei minuti finali, contenendo il tentativo offensivo degli ospiti, per due volte respinti in angolo, prima con Beltrame e con un piedone della difesa che diventa provvidenziale sul diagonale di Falleti. Al triplice fischio è pareggio, un 2-2 che lascia qualche rimpianto ai padroni di casa per quanto visto soprattutto nella ripresa, ma che conferma carattere, qualità e spirito di un Tolmezzo capace di andare sotto, reagire due volte e chiudere in crescendo davanti al proprio pubblico.

Ora ultimo sforzo stagionale del 2025, sabato sul campo della Forum Julii. Poi ci sarà la ripresa per il girone di ritorno a gennaio.

CAMPIONATO ECCELLENZA FVG – 16^ GIORNATA

TOLMEZZO CARNIA – UFM 2-2

Gol: pt 9’ Aldrigo, 31’ Motta su rigore, 47’ Aldrigo su rigore; st 16’ Nagostinis.

TOLMEZZO CARNIA: Beltrame, Cucchiaro, Faleschini G., Fabris, Faleschini D., Persello, Buzzi, Solari, Nagostinis, Motta, Sabidussi (69’ De Blasi). All. Vincenzo Radina.

UFM: Sorcan, Tranchina (72’ Calistore), Cesselon, Contento, Pratolino, Pozzani (35’ Acampora), Falleti, Battaglini, Lucheo, Aldrigo (66’ Dijust), Bertoli (77’ Han). All. Lorenzo Lugli.

ARBITRO: Erik Corona di Maniago (Pacini e Hussu).

NOTE – Espulsi: 30’ Contento e 45’ Motta. Ammoniti: Sabidussi, Fabris, Tranchina.