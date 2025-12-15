I proprietari non ci sono: i ladri fanno razzia di gioielli in casa

Il furto in una casa di Manzano.

Furto in una casa della zona di via Percoto, a Manzano, nella giornata di sabato 13 dicembre. I ladri sono entrati in azione approfittando dell’assenza dei proprietari, che avevano lasciato l’abitazione vuota per diverse ore, dalle 7.30 alle 17.

Secondo quanto emerso, i malviventi avrebbero forzato la porta principale per accedere all’interno. Una volta entrati, hanno aperto armadi, mobili e cassetti alla ricerca di oggetti di valore. Al termine del colpo si sarebbero allontanati con diversi monili in oro e gioielli, per un danno economico stimato attorno ai 10 mila euro. Sul posto è intervenuta una pattuglia del Radiomobile dei carabinieri per il sopralluogo iniziale. Le indagini sono ora affidate ai militari della stazione di Manzano.