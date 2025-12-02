Un viaggio tra racconto, emozione e cura: la serata Ail a Udine

L’iniziativa di Ail Udine-Gorizia.

Alla Casa della Contadinanza di Udine si sono riunite circa sessanta persone per un incontro speciale, organizzato dall’Ail Udine-Gorizia e reso possibile grazie alla collaborazione della Libreria Moderna e sponsor Wittors. Tra i presenti, anche il dottor Civello.

La presentazione del libro “La cassetta delle lettere dei cari defunti” di Lorenza Stroppa si è intrecciata con l’intervento della dottoressa Marta Calligari, responsabile delle cure palliative nell’area isontina, che ha illustrato l’imminente avvio del servizio di cure domiciliari promosso da Ail.

Il presidente dell’associazione Giuseppe Gioffrè ha portato i suoi ringraziamenti, seguito dalla vicepresidente Serena Rossi. La serata, pensata come appuntamento pre-natalizio, ha voluto raccontare attraverso le voci letterarie del territorio le attività che AIL mette in campo e i progetti futuri. Le ospiti hanno saputo rendere l’incontro che trattava un argomento impegnativo, un momento intenso e delicato, una vera carezza per tutti i presenti.