La cerimonia annuale dell’Atletica Malignani Libertas Udine e il bilancio del 2025.

Si è svolta al PalaIndoor di Udine la tradizionale cerimonia annuale dell’Atletica Malignani Libertas Udine, un appuntamento molto sentito che ha riunito atleti, tecnici, dirigenti e famiglie per celebrare una stagione 2025 tra le più brillanti degli ultimi anni.

L’evento è stato aperto dal presidente Dante Savorgnan, che ha sottolineato come il 2025 sia stato un anno importante per la crescita della società, con un aumento dei tesserati e un forte apprezzamento da parte delle famiglie per i servizi offerti. “Stiamo investendo nel miglioramento delle strutture e nell’ampliamento degli spazi – ha affermato Savorgnan – perché la vera forza della Malignani risiede nella comunità che abbiamo costruito e nella capacità di lavorare uniti”. A portare il loro saluto istituzionale erano presenti il presidente di FIDAL FVG Massimo Patriarca, il consigliere comunale Lorenzo Patti e il consigliere regionale Igor Treleani, confermando il sostegno delle istituzioni all’atletica friulana.

I riconoscimenti e le tre maglie azzurre dell’Atletica Malignani.

Durante la serata sono stati consegnati più di 70 riconoscimenti agli atleti che nel corso del 2025 si sono distinti nelle categorie giovanili e assolute, partecipando a gare regionali, nazionali e internazionali. Dalle prime esperienze degli esordienti alle competizioni di cross, dai societari su pista alla corsa in montagna, fino agli appuntamenti europei Under 20 e Under 23, l’intera attività stagionale è stata valorizzata attraverso un momento celebrativo che ha coinvolto tutto il movimento.

Momento centrale della cerimonia è stato il tributo ai tre atleti che hanno vestito la maglia azzurra, simbolo del vertice tecnico raggiunto dalla società nel 2025. Il decatleta Alberto Nonino, campione italiano Under 23 e secondo assoluto nel decathlon tricolore, ha difeso i colori azzurri agli Europei Under 23 di Bergen, confermandosi ormai una solida realtà delle prove multiple italiane.



La pesista Elettra Bernardis, argento ai Campionati Italiani Under 20 e già stabilmente nel giro azzurro, ha partecipato agli Europei Under 20, aggiungendo un’altra preziosa esperienza internazionale al suo percorso di crescita.



L’ostacolista Filippo Rizzi, autore del bronzo ai Tricolori Under 20 con record regionale in 13”70, ha infine rappresentato l’Italia agli Europei Under 20 di Tampere, dove ha confermato la sua costante crescita tecnica. Le loro prestazioni, unite alle esperienze maturate nel corso dell’estate, hanno impreziosito in maniera decisiva il bilancio stagionale della società.

Di grande rilievo anche i risultati ottenuti a livello di squadra. Le formazioni assolute maschile e femminile hanno conquistato la vittoria nella Finale A “Bronzo” dei campionati nazionali di società a La Spezia, guadagnando così la promozione in Serie Argento. Meritatissima anche la nota di merito riservata al team Allieve, protagonista della Finale A Argento a Pescara e capace di conquistare il titolo nazionale di categoria, un risultato che premia il lavoro di tutto il settore giovanile.

Una grande comunità sportiva.

Il direttore tecnico Andrea Alterio ha commentato: “L’anno è iniziato con alcune difficoltà societarie, ma grazie all’impegno condiviso di dirigenza e settore tecnico la società ne è uscita più forte. I successi delle squadre assolute e delle Allieve, insieme ai risultati individuali, dimostrano la vitalità e la qualità del nostro movimento, che continua a far crescere nuovi talenti con passione e dedizione“.

Con oltre 400 tesserati e una storia che parte dal 1959, l’Atletica Malignani Libertas Udine si conferma la realtà più numerosa del Friuli Venezia Giulia e una delle più solide del panorama atletico regionale. La serata di sabato non è stata soltanto una celebrazione dei risultati, ma anche un momento di coesione per una comunità sportiva che continuerà a investire sui giovani, sulla qualità tecnica e sulla diffusione dei valori dell’atletica.