Le telecamere della ZTL di Udine sono già operative da tre mesi, ma da domani cambia il loro utilizzo: terminato il periodo di pre-esercizio, i varchi elettronici potranno far scattare direttamente le multe per gli automobilisti che entreranno nelle zone a traffico limitato senza una valida autorizzazione.

Durante la fase di prova il sistema aveva rilevato gli accessi irregolari senza applicare sanzioni, inviando agli interessati soltanto comunicazioni informative. Con l’avvio definitivo del controllo automatico, invece, le violazioni saranno gestite secondo quanto previsto dal Codice della Strada.

Come funzionano i varchi elettronici della ZTL

Le telecamere installate agli ingressi delle aree a traffico limitato rilevano automaticamente le targhe dei veicoli in transito e verificano in tempo reale la presenza di un permesso valido.

Il controllo riguarda due zone. La prima è la ZTL del centro storico, con varchi in: via Palladio; via Battisti; via Savorgnana/piazza Venerio; via Manin; vicolo Sillio. La seconda riguarda la ZTL Viola, con accesso controllato dal varco di via Viola/via Cernazai. Restano invece escluse dal controllo elettronico via Liruti, via Giovanni da Udine e via Verdi, dove gli accertamenti continueranno a essere effettuati direttamente dalla Polizia Locale.

Chi può ottenere il permesso di accesso

Possono richiedere un’autorizzazione residenti delle zone interessate, titolari di garage o posti auto privati, attività commerciali, artigiani e pubblici esercizi presenti nelle aree soggette a limitazione.

Sono previste autorizzazioni anche per persone con disabilità munite di contrassegno, professionisti sanitari e veterinari, imprese che effettuano consegne di medicinali, corrieri, fornitori e operatori che devono accedere alla ZTL per motivi di servizio.

Le richieste di autorizzazione possono essere presentate online attraverso il portale del Comune di Udine, accedendo con SPID o Carta d’identità elettronica. Il servizio permette di richiedere permessi permanenti e temporanei, aggiornare le targhe associate alle autorizzazioni, cancellare veicoli registrati e, nei casi previsti, regolarizzare un accesso entro 72 ore dal transito.

Sul sito del Comune sono disponibili anche la mappa dei varchi, le regole di accesso e le risposte alle domande più frequenti.

Durante la prova rilevati circa 400 accessi irregolari

Nei tre mesi di pre-esercizio il sistema ha individuato circa 400 accessi non autorizzati. In questa fase nessun automobilista ha ricevuto una multa: le segnalazioni avevano esclusivamente una funzione informativa per consentire ai cittadini di conoscere il funzionamento del nuovo sistema. Dai dati raccolti è emerso che circa la metà degli accessi irregolari riguardava residenti nel Comune di Udine, mentre l’altra metà automobilisti provenienti da fuori città.

Con la conclusione della fase di prova, gli accessi effettuati senza autorizzazione saranno registrati dalle telecamere e potranno generare automaticamente il verbale. Le multe saranno notificate ai proprietari dei veicoli secondo le modalità previste dalla normativa.