Incendio sul tetto di una casa, in fiamme anche i pannelli fotovoltaici

Paura nella tarda mattinata di oggi a Staranzano per un incendio che ha interessato il tetto di una casa di due piani fuori terra. Le fiamme hanno coinvolto anche i pannelli fotovoltaici installati sulla copertura dell’abitazione.

L’allarme è scattato alle 12.30 del 13 luglio. Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco di Monfalcone con un’autopompa e un’autoscala, supportate da un’autobotte e da un mezzo per il trasporto delle bombole di ricambio per gli autorespiratori.

I vigili del fuoco sul tetto con l’autoscala

Al momento dell’arrivo dei soccorritori è stata verificata la presenza di persone all’interno dell’abitazione: gli occupanti sono risultati incolumi e sono stati fatti uscire in sicurezza. I Vigili del fuoco hanno poi raggiunto il tetto utilizzando l’autoscala, intervenendo sulla copertura dove l’incendio aveva interessato anche i pannelli fotovoltaici.

Una volta domate le fiamme, i soccorritori hanno avviato le operazioni di bonifica delle parti danneggiate e hanno provveduto alla messa in sicurezza del tetto, dell’impianto fotovoltaico e dell’abitazione.

Al termine delle operazioni i Vigili del fuoco hanno effettuato ulteriori controlli all’interno dei locali con apposita strumentazione, per verificare l’eventuale presenza di sacche residue di gas prodotti dalla combustione. L’abitazione è stata così messa in sicurezza. Restano ancora da chiarire le cause che hanno provocato l’incendio.