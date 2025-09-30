Meno traffico e più sicurezza sulle strade: nuova rotonda a Vivaro

Nuova rotonda a Vivaro.

A Vivaro un importante passo avanti nella sicurezza stradale e nella vivibilità del centro abitato con l’apertura della nuova rotonda di via Viera. L’intervento, accompagnato dalla sistemazione del tratto di strada a monte, è stato finanziato con 1,5 milioni di euro provenienti dai fondi delle servitù militari, ai quali si sono aggiunti altri 300 mila euro per le opere complementari.

Riduzione del traffico e maggiore sicurezza

La nuova infrastruttura permette di deviare il traffico pesante al di fuori del centro abitato, riducendo i disagi per i residenti e aumentando la sicurezza. “Con questo progetto miglioriamo concretamente la qualità della vita delle comunità locali e la sicurezza stradale”, ha sottolineato l’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, Cristina Amirante, presente all’inaugurazione insieme al sindaco Mauro Candido e ai tecnici che hanno seguito i lavori.

Collaborazione tra Regione e amministrazioni locali

Secondo Amirante, l’opera rappresenta un esempio tangibile di collaborazione tra Regione e amministrazioni locali. Grazie a questa sinergia è stato possibile sbloccare risorse ferme da tempo e ottenere un risultato concreto che risponde alle esigenze del territorio. “Più sicurezza, meno traffico in centro e una migliore qualità della vita per i cittadini”, ha aggiunto l’esponente dell’esecutivo Fedriga.

La realizzazione della rotonda e dei lavori su via Viera si inserisce in un più ampio programma di investimenti regionali sulla viabilità del territorio dei Magredi pordenonesi. L’obiettivo è completare opere attese da anni e programmare ulteriori interventi a favore della mobilità sostenibile e della valorizzazione ambientale del territorio.