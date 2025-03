A Vivaro, il Festival del frico.

Il frico, icona della cucina friulana, torna sotto i riflettori con una rassegna interamente dedicata ai suoi sapori e alle sue varianti. Dal 28 marzo al 6 aprile, Vivaro ospiterà la seconda edizione del festival del frico, ricca di novità, tra degustazioni, showcooking e incontri con produttori locali.

La manifestazione, ideata dall’agriturismo Gelindo dei Magredi, sarà un’occasione per scoprire questo piatto in tutte le sue forme: dalla versione classica, morbida o croccante, alle interpretazioni più creative con ingredienti del territorio, come cipolla della Val Cosa, trota delle Risorgive, funghi di bosco e Speck di Sauris. Un viaggio tra tradizione e innovazione che esalterà la versatilità di questo piatto simbolo.

Esperienze e degustazioni

Oltre ai menù tematici, il programma propone laboratori didattici per adulti e bambini, showcooking con esperti del settore e incontri con allevatori e casari, per raccontare la filiera dei formaggi e delle materie prime locali. Novità assoluta di quest’anno sarà l’abbinamento tra frico e birre artigianali friulane, con degustazioni guidate per esplorare nuovi accostamenti di sapori.

L’evento culminerà domenica 6 aprile con un laboratorio sulla produzione casearia, un’esperienza che permetterà ai partecipanti di conoscere da vicino il processo che trasforma latte ed erbe aromatiche in formaggi e burro.