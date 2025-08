Aquileia Film Festival, ecco gli ultimi due appuntamenti

Dopo la pausa del fine settimana l’Aquileia Film Festival, organizzato dalla Fondazione Aquileia, prosegue con il fuori festival lunedì 4 agosto alle 21.00 con la proiezione di “Marcho. L’ultima bandiera” (regia Marco Fabbro) che ricostruisce le vicende del nobile Marcho, signore di Moruzzo, l’ultimo alfiere del Patriarcato di Aquileia che sfidò la Repubblica di Venezia. Un evento rimasto segreto per 500 anni e tornato alla luce solo nel recente passato, nel 1986, durante un restauro, grazie a una lettera ritrovata tra le pagine di un libro conservato a La Brunelde, casaforte medievale (Fagagna).



Alessandra Salvatori, direttrice di Telefriuli, converserà prima del film con Eros Cisilino e William Cisilino, presidente e direttore dell’ARLeF – Agenzia regionale per la lingua friulana, Claudio Zorzenon, di Arte Video srl, Marco Fabbro, regista. Il docufilm è co-prodotto dall’ARLeF – Agenzia regionale per la lingua friulana e Artevideo, con il contributo di Friuli Venezia Giulia Film Commission e del Fondo per l’audiovisivo del Friuli Venezia Giulia.

L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite. I film e le conversazioni sono accessibili a tutti grazie ai sottotitoli, audiodescrizioni e trascrizioni in tempo reale.

L’omaggio ad Altan.

Si chiude martedì 5 agosto alle 21.00 con un omaggio ad Altan, fumettista, vignettista e autore satirico, intervistato dalla giornalista e scrittrice Elena Commessatti in occasione dei 50 anni della Pimpa. A seguire la proiezione di “Mi chiamo Altan e faccio vignette” (regia Stefano Consiglio, produzione Indigo Film), sulla sua vita e sulla sua carriera attraverso i suoi personaggi, fra tutti Pimpa e Cipputi, e con l’aiuto dei suoi amici e colleghi, come per esempio Paolo Rumiz, Michele Serra, Vauro, Sergio Staino e Zerocalcare. Partendo da Aquileia, dove vive e lavora, si giunge nella «sua» Torino, dove c’è la fabbrica per antonomasia: la Fiat di Cipputi. Un racconto della nostra storia più recente, vista attraverso l’ironia e la lucidità di uno dei più grandi autori italiani.

Nel pomeriggio di martedì 5 agosto, per festeggiare i 50 anni della Pimpa anche con i più piccoli, è in programma dalle 16.30 alle 18.30 la proiezione di cartoni animati della Pimpa al primo piano della Domus e Palazzo episcopale ad Aquileia. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti (max 25 persone).