Buon compleanno Pimpa, Aquileia celebra i 50 anni della cagnolina a pois

Ad Aquileia un viaggio nel mondo di Pimpa.

Era il 13 luglio del 1975 quando Altan pubblicò sul Corriere dei Piccoli la prima storia di Pimpa, Pimpa e la luna, in cui la futura icona della letteratura per l’infanzia parla con la luna invece di andare a dormire. A 50 anni esatti da quelle primissime pagine, ad Aquileia, inaugura la mostra dedicata alla cagnolina a pois rossi che ha sempre cinque anni.

“Buon compleanno Pimpa!”, la mostra celebrativa che ha dato il via ai festeggiamenti a Bologna lo scorso marzo, arriva ad Aquileia, la città di Altan, dove resterà, in forma diffusa negli spazi della scuola primaria di primo grado Alessandro Manzoni, della biblioteca civica e dell’area coperta del parco giochi, dal 13 luglio al 13 settembre. La mostra è prodotta da Franco Cosimo Panini Editore e dal Comune di Aquileia, a cura dell’Editore in collaborazione con Hamelin Associazione Culturale, Anna Ferri, Kika Tullio-Altan e Quipos.

La mostra.

L’esposizione, realizzata dal Comune di Aquileia, propone un viaggio nel colorato e affascinante mondo di Pimpa, attraverso tavole originali, illustrazioni e materiali interattivi pensati per coinvolgere grandi e piccini. Come dice la Pimpa “Che bello scoprire il mondo insieme!”. Un’esperienza unica che unisce arte, narrazione e divertimento, celebrando la fantasia e la creatività che hanno fatto della Pimpa l’icona della cultura per l’infanzia italiana.

Sarà una grande festa per i piccoli lettori e le piccole lettrici, veri protagonisti dell’esposizione, che avranno la possibilità di entrare nella casa di Pimpa dove potranno giocare, leggere i suoi libri e guardare i suoi cartoni animati. Grazie a isole interattive e luminose si potranno ammirare, inoltre, i disegni originali di Altan. La mostra offre l’occasione di riscoprire alcune delle storie più belle della cagnolina a pois, attraverso una serie di pannelli che presentano il personaggio, i suoi amici e il fumetto:

un viaggio alla scoperta del suo linguaggio e del suo potere narrativo, per apprezzarne l’unicità e per capire come riesce, con spontaneità e allegria, a coinvolgere da sempre i bambini.

Sarà un’esperienza che coinvolgerà anche gli adulti, gli stessi che con Pimpa sono cresciuti e che vivranno un emozionante viaggio nella loro infanzia, attraverso un’insolita linea del tempo dedicata all’intrattenimento per ragazzi, in ambito editoriale e televisivo, dagli anni ’70 a oggi, in Italia.

Ad arricchire il percorso espositivo, la sezione “Pimpa off” che tratta l’evoluzione del personaggio come icona della GenZ e simbolo di libertà e inclusività. La mostra continuerà poi il suo viaggio e, dall’ultima settimana di ottobre si sposterà a Udine dove resterà fino all’8 dicembre. La stessa sarà ospitata presso la Chiesa di San Francesco e si inserisce nell’ambito del progetto promosso dal Comune di Udine “Cultura a piccoli passi” che tra gli obiettivi si propone di mettere in campo una serie di iniziative ed eventi finalizzati a far conoscere alle famiglie dei bambini di età compresa tra 0 e 6 i servizi in essere e avvicinare la stessa generazione Alpha alle proposte educative, ludiche e culturali della Città, con una particolare attenzione alla rete museale, educativa, ludica e bibliotecaria.