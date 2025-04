Questa sera su Rai 5 il Concerto della Pace dalla splendida Basilica Patriarcale di Aquileia.

Giovedì 10 aprile alle ore 21.15 su RAI 5 va in onda, in prima visione assoluta, il Concerto della Pace dalla splendida Basilica Patriarcale di Aquileia. Sotto la direzione del Maestro Riccardo Muti, l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini e il clarinettista Daniel Ottensamer dei Wiener Philharmoniker danno vita a un’intensa esperienza musicale, registrata il 14 giugno 2024.

Il film del concerto cattura non solo l’essenza musicale dell’evento, ma arricchisce la visione con inserti inediti e immagini delle ricchezze storiche e artistiche di Aquileia, curate dal regista Marco Manin.

Promosso dalla Fondazione Aquileia, prodotto da MCM Audiovisual Art Production, in collaborazione con RMM Riccardo Muti Music, e distribuito da RAI, questo straordinario appuntamento propone musica classica di altissimo livello, in un viaggio tra le note di Schubert, Mozart e Catalani, dove arte, bellezza e spiritualità si fondono in un potente messaggio di pace.