Al via il Festival dei Cammini di Aquileia: il programma e gli eventi

La prima edizione del Festival dei Cammini di Aquileia.

Al via domani venerdì 4 aprile la prima edizione del Festival dei Cammini di Aquileia. Un evento nato con l’intento di celebrare il viaggio lento e consapevole: per tre giorni (4-5-6 aprile) Aquileia si trasformerà in un punto di incontro per chi ama camminare, ascoltare e lasciarsi ispirare.

«Tra gli appuntamenti previsti – già quasi tutti sold out in fase di prenotazione – incontri con scrittori, esperti e viandanti, passeggiate e pedalate guidate alla scoperta di Aquileia, laboratori e visite teatralizzate per bambini e due tappe di cammino alla scoperta del territorio e del paesaggio che circonda Aquileia. Visto il numero limitato di posti disponibili nei luoghi che ospiteranno gli incontri, la prenotazione è obbligatoria su Eventbrite o alla mail dei singoli organizzatori.

Un evento diffuso per valorizzare il territorio.

Il festival – spiega il presidente della Fondazione Aquileia Roberto Corciulo – sarà un evento diffuso tra suggestivi luoghi d’arte e archeologia, cantine, caffè e spazi verdi di Aquileia e offrirà un programma ricco e variegato, pensato per coinvolgere un pubblico eterogeneo: dagli esperti ai semplici curiosi, dalle famiglie agli esploratori occasionali. Il Festival dei Cammini di Aquileia è più di un evento: è un invito a rallentare, osservare e riscoprire il piacere del viaggio a piedi. Una prima edizione, finanziata dalla legge 20 febbraio 2006, n.77 dedicata ai siti UNESCO italiani, nell’ambito del progetto “Aquileia a impatto 0. La valorizzazione dei cammini”, che promuove un turismo innovativo, responsabile e inclusivo, ponendo particolare attenzione all’accessibilità e alla valorizzazione dei percorsi anche transfrontalieri».

L’evento è organizzato dalla Fondazione Aquileia e ha come partner istituzionali il Comune di Aquileia, la Soprintendenza Archeologia belle arti paesaggio per il Friuli Venezia Giulia, la Direzione regionale musei del Friuli Venezia Giulia-Museo archeologico nazionale di Aquileia, la Basilica di Aquileia e PromoTurismoFVG. Media partner dell’iniziativa è Cammini d’Italia, sponsor tecnico Goccia di Carnia. Ospiteranno gli incontri Pasticceria Mosaico, le cantine Barone Ritter de Záhony, Ca’ Tullio , Tarlao Vignis in Aquileia, Vini Brojli, Vini Donda, Vini Puntin. Collaborano all’evento molte associazioni del territorio: Asd Calcio Aquilea, Asd Nautisette , Associazione Nazionale per Aquileia, Associazione Riserva di Caccia di Aquileia, Fondazione Radio Magica, Legio VI Ferrata, Pro Loco Aquileia.

Il programma e gli eventi del Festival dei Cammini di Aquileia.



Venerdì 4 aprile

APERTURA DEL FESTIVAL

📍Museo archeologico nazionale di Aquileia (via Roma,1)

➡️ Ingresso libero su prenotazione obbligatoria per l’intera mattinata a QUESTO LINK

Introduce e modera: Elena Commessatti, scrittrice e giornalista



10.00-10.30

Saluti istituzionali ​



10.30-10.50

Presentazione del programma del “Festival dei Cammini di Aquileia”

La prima edizione del Festival sarà un vero e proprio “invito a rallentare”: momenti di divulgazione scientifica, passeggiate lungo i principali cammini che si intrecciano proprio ad Aquileia, da sempre punto di incontro di itinerari e antiche vie di pellegrinaggio, dialoghi ed esperienze si susseguiranno tra suggestivi luoghi d’arte e archeologia, cantine, caffè e spazi verdi.

Interviene: Davide Nanna, CEO & co-founder di Cammini d’Italia



10.50-11.10

Presentazione “Aquileia a impatto 0: i risultati delle analisi del progetto”

Il progetto è volto a promuovere e valorizzare le vie antiche e le vie spirituali presenti ad Aquileia, antica città romana e importante centro commerciale. La sua ricchezza e status all’interno dell’Impero Romano si riflette ancora oggi nei suoi magnifici edifici, ma anche nella sua rete di percorsi e strade che la collegava al Mediterraneo e all’Europa centrale. Il progetto individua il “cammino” come strumento alternativo e sostenibile per la diffusione della conoscenza del sito UNESCO.

Interviene: Roberta de Bonis Patrignani, Ricercatore senior di Fondazione Links



11.10-11.30

Presentazione “Giovani e cammini: un turismo sostenibile tra natura e futuro” dal report Italia Paese dei cammini edizione 2025

Nel 2024, i camminatori italiani “certificati” sono aumentati del 29% rispetto all’anno precedente, nonostante un meteo avverso che aveva inizialmente scoraggiato le partenze: il trend di crescita del turismo dei Cammini si consolida. I giorni di cammino si sono accorciati a una media di 7,5 giorni ma i pernottamenti sono in aumento dimostrando l’importanza economica di questo tipo di vacanza per i territori. L’indagine e l’analisi di Terre di Mezzo si basano sulle risposte a 4.600 questionari compilati dai camminatori in Italia, con 122 gestori di Cammini che hanno fornito i loro dati.

Interviene: Miriam Giovenzana, Direttore editoriale di Terre di Mezzo editore



11.30-11.50

Presentazione “Cammini Aperti: uno strumento per la promozione dei cammini italiani”

Il più importante evento nazionale dedicato ai sentieri/itinerari, che promuove i valori dell’accessibilità e incentiva la pratica responsabile dell’outdoor con il coinvolgimento delle associazioni dei Cammini, il CAI Club Alpino Italiano, Fish – Federazioni Italiana per i diritti delle persone con disabilità e le guide escursionistiche. Una strategia di promozione comune delle Regioni italiane, frutto di un accordo di programma tra il Ministero del Turismo e la Commissione Politiche per il Turismo della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in collaborazione con ENIT.

Interviene: Gianluigi Bettin, area turismo e promozione integrata di Sviluppumbria



11.50-12.10

Presentazione “L’accessibilità in cammino”

L’Italia è un paese unico, un mosaico di paesaggi straordinari, borghi pittoreschi e percorsi che raccontano secoli di storia. Tuttavia, non tutti i camminatori possono fruire di questa bellezza nello stesso modo. Rendere i cammini accessibili a persone con disabilità o esigenze specifiche è una sfida fondamentale, non solo per abbattere barriere fisiche, ma anche per costruire una cultura inclusiva che renda il turismo lento un’esperienza aperta a tutti.

Intervengono:

Gianluigi Bettin, area turismo e promozione integrata di Sviluppumbria

Gabriele Favagrossa, Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap



12.10-12.30

Presentazione “Il cammino culturale europeo dei Santi Cirillo e Metodio, via di cultura e via di fede”

Questa sessione mette in evidenza il legame profondo tra la città di Aquileia, fulcro di spiritualità e ponte tra Oriente e Occidente, e l’itinerario culturale europeo che promuove il dialogo tra diverse tradizioni culturali e i luoghi toccati dai Santi, co-patroni d’Europa, durante la loro opera di evangelizzazione.

Intervengono: Vicegovernatore della regione di Olomouc nella Repubblica Ceca e direttore dell’Associazione turistica di Bratislava, membri dell’itinerario culturale europeo dei Santi Cirillo e Metodio



EVENTI DIFFUSI & ESPERIENZE



15.00-16.30

Lo spirito dei piedi

🎙️Dialogo con Andrea Bellavite, viandante e scrittore e con il team di Cammini d’Italia

Perché si cammina? Ci sono diverse tipologie di camminatori. I pellegrini assoluti, coloro che fanno del camminare la loro stessa forma di esistenza. I moderni viandanti che, sui percorsi classici del Medioevo identificano una nuova modalità di turismo. Gli alpinisti, che cercano il rischio e sfidano la montagna, ma che in realtà cercano di conoscere il proprio limite e di rendere più significativa e felice la vita. C’è inoltre chi cammina per sopravvivere. Ognuno trova nel cammino la sua Verità.

A seguire: Si fa presto a dire Cammini…

🎙️Dialogo con Andrea Mattei, giornalista della Gazzetta dello Sport e con il team di Cammini d’Italia

Cresce la voglia di camminare, aumenta il numero dei turisti che viaggiano a piedi, è boom del turismo open air: ma cosa cerca questo popolo di viandanti? Cosa devono fare i Cammini per andare incontro a questa nuova crescente domanda? Qual è la differenza tra “Cammini” e percorsi escursionistici o long trail di cui tanto si parla nel settore? Proviamo a rispondere.

📍Pasticceria Mosaico, Piazza Capitolo 17

➡️ Ingresso libero su prenotazione obbligatoria (massimo 30 persone) su Eventbrite A QUESTO LINK



16.30-17.30

Camminare per mesi: sogno, sfida o follia? – La storia di Nazario Nesta e i segreti di chi sceglie la strada e il cammino come casa

🎙️Dialogo con Nazario Nesta, viaggiatore e con il team di Cammini d’Italia

C’è chi cammina per qualche giorno, chi per settimane… e poi c’è chi sceglie di farlo per mesi, trasformando il cammino in uno stile di vita. Ma cosa significa davvero vivere sulla strada, giorno dopo giorno? È un sogno di libertà, una sfida personale o un po’ di sana follia? Conosciamo Nazario Nesta che ci racconterà la sua esperienza di camminatore di lunga distanza, svelando i segreti, le difficoltà e le emozioni di chi fa del viaggio a piedi la propria casa.

📍Cantina Tarlao Vignis in Aquileia, Località S. Zili, 50

➡️ Ingresso libero su prenotazione obbligatoria (massimo 30 persone) su Eventbrite A QUESTO LINK



18.00-19.00

La via Romea Strata. 1.000 chilometri a piedi dal nord-est a Roma

🎙️Presentazione della nuova guida della via Romea Strata con Viola Gaudiano, strategist e project developer di Romea Strata, Beatrice Vencato, responsabile Comunicazione Romea Strata, con il team di Cammini d’Italia e Miriam Giovenzana, direttore editoriale di Terre di Mezzo editore

Racconteremo oltre 1.000 km di storia, cultura e spiritualità, dalle montagne del Nord-Est fino a Roma, lungo un cammino che unisce strade antiche, tradizioni e incontri, e che oggi è sempre più accessibile a chi vuole viverlo.

📍Wine Bar Giardini Ritter de Záhony, Piazza Pirano 12 (a fianco della chiesa di Monastero)

➡️ Ingresso libero su prenotazione obbligatoria (massimo 30 persone) su Eventbrite A QUESTO LINK



20.30

I luoghi sacri che uniscono: i cammini di pellegrinaggio

🎙️Conferenza con padre dr. Robert Bahčič e lo scrittore Davide Gandini: guideranno una riflessione sulla spiritualità del cammino, sul suo valore universale e sulla capacità di unire popoli e culture. Un’occasione per riscoprire il senso profondo del viaggio interiore e condiviso. E’ prevista la traduzione simultanea ITA/SLO.

📍Basilica di Aquileia

➡️ La partecipazione è gratuita previa registrazione su Eventbrite A QUESTO LINK



La conferenza è organizzata nell’ambito del progetto Walk2Spirit finanziato dall’Unione europea nell’ambito del Fondo per piccoli progetti (Small Project Fund) GO! 2025 del Programma Interreg VI-A Italia-Slovenia 2021-2027, gestito dal GECT GO.

Sabato 5 Aprile.

9.00-12.30

Il Cammino dei Cammini

📍Ritrovo: Piazza Capitolo alle 8.30



Un’esperienza unica di cammino, organizzata in collaborazione con i gestori dei numerosi cammini che attraversano Aquileia, invita i partecipanti a percorrere un percorso affascinante e ricco di storia. Il percorso inizia nel cuore pulsante della spiritualità aquileiese, dalla millenaria Basilica di Aquileia, patrimonio UNESCO e simbolo della cristianità europea. Da qui i pellegrini si metteranno in cammino attraverso l’agro aquileiese, costeggiando le località di Monastero e San Zili, per poi dirigersi verso San Lorenzo di Fiumicello. Il tracciato si sviluppa lungo una rete di strade bianche e campestri che conserva l’impronta dell’antica centuriazione romana, con assi viari regolari che ricalcano gli antichi cardini e decumani. L’arrivo a San Canzian d’Isonzo, luogo del martirio e della sepoltura dei Santi Martiri Canziani, chiude il cammino con un forte richiamo alle radici cristiane del territorio e alla sua vocazione al pellegrinaggio.



Caratteristiche del percorso:

Distanza: 15 km circa

Dislivello: +/- 10 m

Difficoltà: T – Turistica

Tipologia percorso: rettilineo

Tipologia di fondo: fondo misto e tratti di sterrato

Durata, pause e soste incluse: 3.5 ore circa

Si consigliano calzature adatte a terreno sterrato.

E’ previsto il servizio navetta per il rientro ad Aquileia, dove verrà offerto un ristoro a tutti i partecipanti.

➡️ Partecipazione gratuita su prenotazione obbligatoria (massimo 100 persone) scrivendo a comunicazione@basilicadiaquileia.it



10.30-11.30

Lancio e proiezione del docufilm “Cammini d’Italia sul cammino dei borghi silenti”



Un itinerario ad anello che attraversa l’Umbria più autentica e nascosta, partendo da Tenaglie e concludendo nello stesso borgo. Un viaggio lento tra antichi borghi arroccati, boschi silenziosi e vallate sospese nel tempo, dove la natura e la memoria si intrecciano. Attraverso immagini e voli suggestivi e racconti di chi abita questi luoghi, il docu-film restituisce l’anima di un’Umbria intima e poco conosciuta; è stato realizzato nel novembre 2024 da Vincenzo Caruso, Francesco Boggi, Davide Nanna e Gianluca Chiapperino, insieme al videomaker Fabrizio Billi, parte del team di Cammini d’Italia.

📍Domus e Palazzo Episcopale

➡️Partecipazione gratuita su prenotazione obbligatoria (massimo 25 persone) su Eventbrite A QUESTO LINK



11.00-12.00

Passeggiata archeologica tre le vigne dell’area delle Grandi Terme di Aquileia

🎙️con Cristiano Tiussi, direttore di Fondazione Aquileia

Camminando tra i filari, si potrà esplorare un paesaggio che unisce natura e storia, dove ogni passo svela un pezzo del patrimonio culturale di questa straordinaria città. A conclusione dell’evento è prevista una degustazione del vino dell’area delle Grandi Terme, presso Cantina Vini Brojli (via Beligna 30/D) -lo spostamento dei partecipanti avverrà in autonomia.

📍Ritrovo: Area archeologica delle Grandi Terme (ingresso da via XXIV Maggio)

➡️Partecipazione gratuita su prenotazione obbligatoria (massimo 35 persone) su Eventbrite A QUESTO LINK



14.15-16.15

Guida al Cammino: dall’idea alla partenza

🎙️con Cammini d’Italia

Preparare uno zaino è solo l’ultima tappa di un viaggio che inizia molto prima di partire. In questa chiacchierata finale, Cammini d’Italia racconta passo dopo passo come organizzare un cammino: dalla scelta dell’itinerario alla logistica pre-partenza, dall’abbigliamento all’attrezzatura, senza dimenticare l’alimentazione e come affrontare i vari pericoli. Consigli concreti, aneddoti e qualche trucco per rendere il cammino più semplice e goderselo fino in fondo.

A seguire: Parliamo del nostro compagno di viaggio preferito: lo zaino!

🎙️Laboratorio sull’attrezzatura in cammino con Tom Search, content creator e il team di Cammini d’Italia.

Lo zaino è il nostro più fidato compagno di cammino: ci sostiene, ci accompagna e, se scelto bene, ci alleggerisce anche la fatica! Ma come si trova quello giusto? In questo talk scopriamo insieme come scegliere lo zaino adatto per un cammino, dal litraggio alla capacità di scaricare il peso sulle anche, fino ai materiali più traspiranti (sì, anche se sudi tanto!). Analizzeremo una lista completa di cosa portare e come sistemare lo zaino per bilanciare pesi e ingombri. E poi… i bastoncini: servono davvero? Scopriamolo insieme!

📍Cantina Vini Puntin, Località San Zili 14

➡️ Ingresso libero su prenotazione obbligatoria (massimo 20 persone) su Eventbrite A QUESTO LINK



14.30-16.30

Circondata dall’acqua

Percorso in bicicletta a cura di Associazione Nazionale per Aquileia, adatto a chi vuole vivere un’avventura all’insegna della natura, della storia e del movimento. L’itinerario ad anello (su ciclabile e sterrato) toccherà via Monastero, località Morona, Canale Anfora, l’area delle Grandi Terme, l’area archeologica del Fondo CAL.

📍Ritrovo: Casa Bertoli, via Patriarca Popone 6.

➡️ Partecipazione gratuita su prenotazione obbligatoria (massimo 30 persone) a assaquileia@libero.it. Possibilità di noleggio bici a 10€ (da richiedere entro venerdì 4 aprile, indicando anche altezza del fruitore e se uomo o donna)



15.00-16.00

Passeggiata teatralizzata per bambini con la matrona romana “Aratria Galla”

a cura di Fondazione Radio Magica

📍Ritrovo: Piazza Capitolo, sotto la statua della Lupa Capitolina 15 minuti prima della partenza. Età: 5-9 anni. Il gruppo sarà accompagnato anche da una guida turistica. Durante la passeggiata è obbligatoria la presenza di un genitore (o delegato) a cui è affidata la sorveglianza del/i minore/i.

➡️ Partecipazione gratuita su prenotazione obbligatoria su Eventbrite A QUESTO LINK



16.30-17.30

“Storia dei cammini: dalle antiche vie al turismo lento. Leggende, aneddoti e quiz, dal cammino di Santiago ai principali cammini italiani”

🎙️dialogo con Alessandro Beloli, divulgatore scientifico e il team di Cammini d’Italia

Partendo dalla nascita dei primi cammini come vie commerciali e di pellegrinaggio, seguiremo la loro evoluzione in percorsi che tanti di noi oggi scelgono per i motivi più diversi: dal turismo lento allo sport, dalla spiritualità alla scoperta del territorio. Ci focalizzeremo in particolare sulla storia del cammino di Santiago, anzi dei cammini di Santiago, e di alcuni dei principali cammini italiani, il tutto condito da curiosità, aneddoti e quiz per testare la nostra conoscenza.

📍Domus di Tito Macro, area archeologica del Fondo Cossar

➡️Partecipazione gratuita su prenotazione obbligatoria (massimo 40 persone) su Eventbrite A QUESTO LINK



16.30-17.30

Passeggiata d’autore nel cuore di Aquileia



🎙️con Elena Commessatti, scrittrice e giornalista, e con Raffaella Grasselli, guida turistica

Seguendo gli aneddoti e i percorsi narrati nel manuale di viaggio “Aquileia una guida”, di cui Elena è autrice, sarete condotti tra le meraviglie di questo sito UNESCO attraverso il suo sguardo da insider, contemporaneo e ricco di suggestioni.

📍Ritrovo: Piazza Capitolo

➡️Partecipazione gratuita su prenotazione obbligatoria (massimo 25 persone) su Eventbrite A QUESTO LINK



17.00-19.00

Tutte le strade portano ad Aquileia

🔎 Laboratorio per bambini a cura di EducA – servizio educativo del sito UNESCO di Aquileia. Aquileia fu, in età antica, al centro di un complesso sistema di vie d’acqua e di terra che la resero uno scalo portuale strategico. Fascia d’età: 5-10 anni. Durante l’attività è obbligatoria la presenza di un genitore.

📍Museo archeologico nazionale di Aquileia, via Roma 1

➡️Prenotazione obbligatoria (massimo 15 bambini) a: museoaquileiaeventi@cultura.gov.it – 043191016



17.30-19.00

Le antiche vie di pellegrinaggio

🎙️dialogo con Sara Zanni, archeologa e guida escursionistica, Cristiano Tiussi, direttore di Fondazione Aquileia e Andrea Bellavite, viandante e scrittore



Vie di mare e vie di terra si incrociano da sempre ad Aquileia, città riconosciuta sito UNESCO nel 1998 per essere stata una delle più grandi e ricche città dell’Impero Romano; questo centro rappresentava da un lato il terminale dei traffici marittimi lungo l’Adriatico, dall’altro il luogo di interscambio e di smistamento verso l’entroterra illirico-danubiano, corrispondente all’attuale Mitteleuropa.

📍Cantina Vini Donda, Via Manlio Lucio Acidino 4

➡️Ingresso libero su prenotazione obbligatoria (massimo 25 persone) su Eventbrite A QUESTO LINK

Domenica 6 Aprile

9.00-13.00

UNA TAPPA INSIEME LUNGO I CAMMINI DI AQUILEIA

📍Ritrovo: Piazza Capitolo alle 8.30



Questo suggestivo percorso si snoda nel cuore della pianura friulana, incrociando due importanti cammini della regione Friuli Venezia Giulia: il Cammino Celeste e il Cammino Via Flavia. La partenza è prevista in piazza Capitolo, attraversando inizialmente la zona di recente edificazione, per poi dirigersi verso sud lungo la strada che conduce alla foce del Natissa.



Il tracciato si sviluppa attraverso paesaggi di bonifica, accanto all’idrovora di Cà Padovano, testimonianza della trasformazione del territorio ad opera dell’uomo. L’ambiente è movimentato da boschetti di recente impianto e dall’alternarsi di zone aperte e argini erbosi. Seguendo la strada bianca e il corso del Natissa, si raggiunge la sua foce, dove si apre un panorama spettacolare sulla laguna di Grado. Qui si può osservare un tradizionale casone lagunare, mentre a seconda della marea non è raro avvistare numerose specie di uccelli che popolano le velme, l’acqua e le briccole.



Una possibile deviazione consente di raggiungere il Bosco di San Marco, ideale per una pausa immersi nella natura, prima di rientrare ad Aquileia.



Lungo il percorso, merita una sosta la Chiesa di San Marco, dedicata al Santo che, secondo la tradizione, sarebbe sbarcato proprio ad Aquileia per avviare la sua predicazione in Italia, ben prima di giungere a Venezia.



Un aspetto curioso e affascinante dell’escursione è la perfetta squadratura delle strade bianche che si percorrono, retaggio del razionale impianto viario romano, con assi viari paralleli e perpendicolari, in pieno stile della centuriazione agraria di Aquileia e della storica Via Flavia.

Caratteristiche del percorso:

Distanza: 12,5 km circa

Dislivello: +/- 10 m

Difficoltà: T – Turistica

Tipologia percorso: anello

Tipologia di fondo: fondo misto, strada bianca, asfalto, pista forestale su erba e brevi tratti di sentiero

Durata, pause e soste incluse: 4 ore circa



A conclusione del percorso verrà offerto un ristoro a tutti i partecipanti.

Partecipazione gratuita su prenotazione obbligatoria (massimo 100 persone) su www.camminiditalia.org



—————————–



Venerdì 4 aprile, sabato 5 aprile e domenica 6 aprile

SEZIONE “I DOCUFILM DI CAMMINI D’ITALIA”

📍Domus e Palazzo Episcopale



1° sequenza di proiezioni: dalle 15.30 alle 17.00

2° sequenza di proiezioni dalle 17.00 alle 18.30

Romea Vicetia (durata: 37.10”)

I suoni delle Dolomiti: il festival di musica tra le montagne più belle del mondo (durata: 16.08”)

Via Francigena: da Pontremoli a Montignoso (durata: 36.14”)

Ingresso senza prenotazione