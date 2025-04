Il volo di addestramento delle Frecce Tricolori alla base di Aviano.

Torna il tradizionale volo di addestramento delle Frecce Tricolori, presso la base aerea di Aviano, sede del 31st Fighter Wing dell’aeronautica militare statunitense. Durante questa fase addestrativa della stagione, la Pattuglia Acrobatica Nazionale si sposta dalla sua base di Rivolto, per effettuare voli di addestramento fuori sede. Queste sessioni si svolgono principalmente su aeroporti dell’Aeronautica Militare, tra cui Cervia, Grazzanise, Istrana e Ghedi. L’obiettivo è permettere ai nuovi piloti di acquisire esperienza nelle manovre del programma acrobatico in ambienti con caratteristiche orografiche diverse e senza i consueti riferimenti visivi al suolo.

“La partecipazione all’ormai tradizionale manifestazione delle Frecce Tricolori ad Aviano rappresenta un’occasione unica per vivere da vicino l’impegno, la dedizione e l’eccezionale spettacolarità delle Frecce Tricolori – ha commentato assessore regionale alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante, partecipando alla manifestazione – . Il Friuli Venezia Giulia, terra di lunga tradizione legata al volo, ha da sempre un forte attaccamento alle Forze armate, all’Aeronautica e ai valori di unità, coraggio, disciplina e passione per l’eccellenza. Principi che i piloti delle Frecce Tricolori incarnano quotidianamente e in ogni loro esibizione, e che anche oggi hanno confermato rinsaldando l’amicizia con la Base aerea avianese”.

Una giornata – alla quale hanno preso parte anche studenti di molte scuole pordenonesi – che si ripete ormai da qualche anno prima dell’avvio della stagione delle esibizioni internazionali della Pan e che rafforza il forte legame con il territorio.

Il volo di addestramento.

Durante il volo di addestramento, la Frecce Tricolori hanno mostrato la propria abilità tecnica e una coordinazione impeccabile, dimostrando ancora una volta l’elevato grado di preparazione, professionalità e capacità di piloti e tecnici.

Secondo quanto evidenziato dall’assessore, momenti come questo servono anche per trasmettere alle giovani generazioni il messaggio positivo delle Frecce Tricolori, esempio concreto di come con dedizione, disciplina e passione, anche i sogni più grandi si possano realizzare.

Ripercorrendo la lunga tradizione che lega la storia dell’aviazione al territorio pordenonese, l’assessore ha sottolineato come la presenza della Pan ad Aviano rappresenti un momento di grande valore per tutta la regione. È stato anche ricordato come Pordenone, con il campo volo della Comina, abbia avuto un ruolo fondamentale nella storia dell’aviazione italiana fin dagli inizi del 1900, e ancora oggi la Base di Aviano continui a esercitare un ruolo strategico cruciale negli scenari internazionali.

L’esponente dell’Esecutivo regionale ha ringraziato infine i Comandi militari dell’Aeroporto “Pagliano e Gori” e del 31esimo Fighter wing dell’Aeronautica statunitense, per l’organizzazione dell’evento e il coinvolgimento delle scuole e del territorio, e tutti i componenti delle

