Una nuova pizzeria ad Aquileia.

Aprirà le porte ai clienti un nuovo innovativo locale pizzeria ad Aquileia, il “Mascari Pizza D’Autore”, che porterà proprio il nome del suo timoniere, l’executive pizza chef pluripremiato Giovanni Mascari. L’inaugurazione, tanto alternativa quanto inusuale, abbraccerà ben tre giorni: lunedì 31 marzo, martedì 1 e mercoledì 2 aprile e darà la possibilità a tutti i clienti di assaporare le pizze scelte, che verranno rigorosamente offerte.

“Ho scelto di fare durare tre giorni l’inaugurazione del locale per dare la possibilità a tutti i clienti di degustare le loro pizze comodamente seduti al tavolo, senza il tipico caos che solitamente si viene a creare in queste circostanze” spiega Mascari. “Il territorio friulano per me rappresenta da sempre magia e questo locale immerso nella natura ne rispecchia perfettamente la mia essenza, proprio per questo l’ho scelto senza pensarci troppo” confida lo chef.

Un ampio parcheggio, un’area riservata ai bambini e ben 300 posti a sedere completano questa sorta di isola felice nella quale immergersi, lasciando tutto il resto al di fuori. Mascari, conosciuto e apprezzato per l’innovazione e l’intraprendenza con le quali da moltissimi anni affronta il suo lavoro (dalla pizza sushi alle pizze gourmet, con abbinamenti azzardati ed esclusivi), tiene a sottolineare l’importanza di utilizzare sempre materie prime di ottima qualità presenti nel territorio.

“Da sempre utilizzo esclusivamente prodotti locali, spesso anche a chilometro zero, per dare ai miei clienti la qualità che meritano, per me non è solo un piacere, ma anche un dovere dare sempre il meglio – afferma Mascari, che conclude – la tradizione napoletana nel creare le migliori pizze si sposa in modo innovativo alla politica “glutin free”, così da poter dare modo davvero a tutti di percorrere questa esperienza”.