Ad Artegna vinto un milione di euro al MillionDay

La vincita al MillionDay ad Artegna: il fortuntato si porta a casa un milione di euro.

Una semplice giocata da un euro è bastata per cambiare radicalmente la vita di qualcuno con una vincita di un milione di euro al MillionDay nel concorso del 10 maggio. I cinque numeri estratti – e perfettamente indovinati – sono stati giocati in una ricevitoria di via Villa, nel cuore del paese. A confermare la vincita è Liliana Adotti, titolare dello storico punto vendita, felice per la vincita nella sua ricevitoria.

“Ho sempre sognato che un giorno nella mia tabaccheria qualcuno vincesse una somma importante. Quel giorno è arrivato – ha commentato sui social Liliana – . Naturalmente non ho idea di chi possa essere il vincitore, ma come a tutti noi piace pensare, spero che sia una persona che ne avesse bisogno, perché si sa, i soldi non regalano la felicità ma aiutano a vivere decisamente meglio. Chiunque tu sia, congratulazioni!”

In paese non si parla d’altro. Tra curiosità e speranze, la comunità si interroga su chi possa essere il nuovo milionario, ma lo fa con lo stile e la discrezione che da sempre contraddistinguono i piccoli centri italiani. Una cosa è certa: da oggi Artegna ha un nuovo milionario.

Cosa è il MillionDay.

Il MillionDay, gioco a quota fissa gestito da Lottomatica, permette ogni giorno ai giocatori di tentare la sorte scegliendo cinque numeri da 1 a 55. La vincita massima, appunto un milione di euro, viene assegnata a chi indovina tutti e cinque i numeri estratti. Un gioco semplice, a basso costo, che nel caso di Artegna ha avuto un epilogo da sogno.