Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire il transito di trasporti eccezionali, dalle 22:00 di venerdì’ 16 alle 04:00 di sabato 17 maggio, sarà chiuso il tratto tra Gemona Osoppo e Carnia verso Tarvisio.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Gemona Osoppo, percorrere la SP49 in direzione di Gemona, la SS13 verso Tarvisio, la SS52 in direzione di Tolmezzo e rientrare in A23 alla stazione di Carnia.