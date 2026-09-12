Incidente tra moto e furgone a Dignano, muore un centauro di 55 anni

La vittima è un uomo di 55 anni.

Tragico incidente nella mattinata di sabato 12 settembre a Dignano, dove un motociclista di 55 anni ha perso la vita in seguito allo scontro con un furgone. Ferita anche la persona che viaggiava insieme a lui. L’incidente è avvenuto attorno alle 8.30, nei pressi della rotonda che conduce a Carpacco, all’incrocio tra la strada regionale 464 e la regionale 463.

La vittima, residente a Conegliano, è stata soccorsa dal personale sanitario intervenuto sul posto. Nonostante i tentativi di rianimazione, per l’uomo non c’è stato nulla da fare e i sanitari hanno dovuto constatarne il decesso. La persona che viaggiava con il motociclista è invece rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale per ricevere le cure necessarie.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Pordenone, mentre i carabinieri hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro tra la moto e il furgone.