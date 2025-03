Cross della Pedemontana ad Aviano: 700 atleti in corsa

La corsa Cross della Pedemontana ad Aviano.

Il grande cross torna protagonista ad Aviano con la 14ª edizione del Cross della Pedemontana, uno degli appuntamenti più attesi della stagione podistica friulana: domenica 23 marzo, sui prati del centro sportivo Visinai, circa 700 atleti si sfideranno in una giornata all’insegna della corsa campestre.

Aperta a tutte le categorie, dagli esordienti al settore assoluto, l’edizione 2025 del Cross della Pedemontana sarà valida come 3^ prova del campionato regionale master e come 2^ prova dei campionati provinciali giovanile e master di società. Scatterà inoltre la nuova stagione del Grand Prix Giovani, tradizionale rassegna giovanile, giunta alla 28^ edizione, che anche quest’anno partirà dal cross di Aviano, per poi andare a proporre gli appuntamenti di Cavriè di San Biagio di Callalta (30 marzo), Limana (26 aprile), Oderzo (1 maggio), Sacile (18 maggio), Tonadico (8 giugno), Vittorio Veneto (luglio, in data ancora da definire), Quantin (luglio, in data ancora da definire) e la novità San Stino di Livenza (21 settembre). Nove tappe tra Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Trentino per una rassegna che accompagnerà l’intera stagione del mezzofondo giovanile, coniugando cross, strada e corsa in montagna.

Circa 700 gli iscritti al Cross della Pedemontana, in rappresentanza di oltre trenta società provenienti da Friuli-Venezia Giulia e Veneto. Nel gruppo anche una settantina di iscritti alla prova dimostrativa di nordic walking che, alle 12.05, chiuderà la mattinata. Ritrovo alle 8.15. Inizio gare alle 9.05 con le categorie del settore assoluto.

Dalle 10.50 spazio ai giovani, partendo dagli esordienti impegnati nel Giocacross, per arrivare alle altre categorie del settore promozionale. Alle 12.30 la cerimonia di premiazione. Organizza l’Atletica Aviano con il patrocinio dell’amministrazione comunale. Ad Aviano è tutto pronto per una domenica di cross ed emozioni.