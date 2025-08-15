Incendi e rischio sabotaggio, l’allerta alla base di Aviano

L’allerta alla base di Aviano in vista del vertice in Alaska.

Massima l’attenzione attorno alla base militare statunitense di Aviano, Giulia, dopo la segnalazione di una possibile minaccia di sabotaggio che, secondo fonti istituzionali, sarebbe collegata a operazioni russe.

Come riporta il Corriere della Sera la nelle ultime settimane si sono verificati una serie di incendi dolosi appiccati nei boschi prossimi alla base. Le indagini coinvolgerebbero anche una donna sospettata di aver effettuato riprese video e fotografie. Incendi che sarebbero stati circoscritti e di piccola entità, dal momento che non risultano segnalazioni di intervento da parte dei Vigili del Fuoco del comando di Pordenone.

A rendere ancora più teso il clima è l’atteso vertice in programma per questa sera in Alaska tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il presidente russo, Vladimir Putin. Un incontro potenzialmente decisivo per un possibile avvio del processo di pace in Ucraina, ha coinciso con il riaffiorare di segnali inquietanti attorno alla base militare, uno dei presidi più strategici della presenza americana in Italia. Il livello di allerta presso il sito militare resta al grado “Bravo plus”, già attivo da fine giugno dopo i raid americani in Iran. Una soglia che indica rischio concreto ma non imminente di attacco.