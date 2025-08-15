I sapori di una volta a Ravascletto per la Fiesta tas Corts

A Ravascletto la tradizionale Fiesta tas Corts.

Domenica 17 agosto 2025 ritorna l’appuntamento con la Fiesta tas Corts – Savôrs di una volta di Ravascletto. Questa edizione vedrà protagonista la frazione di Salârs, dove i cortili interni e le case del borgo verranno aperti per ospitare le diverse esperienze gastronomiche.

Una manifestazione che si fonda sul senso di comunità e di accoglienza, dove l’intero paese si adopera per realizzare i deliziosi piatti della tradizione, custodendo e tramandando le ricette, ma anche il piacere dello stare assieme.

Un assaggio autentico del territorio con i sapori autentici di mesta e busa, las agnes, cjarsons, polenta e frico o polenta e çuç (formaggio in carnico), cartufules, radic e cjapût (patate, radicchio e verze condite con aceto e pancetta) e altre preparazioni fino ad arrivare agli immancabili dôlz (i dolci) e la possibilità di vivere il paese in una dimensione di incontro e condivisione.

Dai mercatini agli eventi.

A corredo della festa dedicata alla gastronomia ci sarà il mercatino di prodotti locali e artigianato e musica folcloristica nelle piazzette e lungo le vie del borgo. Nel corso della manifestazione una curiosa novità: PUMPKID, piccola Pumptrack con bici (percorso di biciclette) allestita con giochi ed esercizi per il divertimento dei più piccoli.

A Cjasa da Duga – Borc da Memoria, sarà visibile la mostra della nota fotografa Ulderica Da Pozzo, “ECHI DEL TEMPO, fotografia per una memoria identitaria” e alle ore 15.00 lettura per bambini e famiglie della storia della tradizione “Il lôf e la bolp” nel cortile della vicina Chiesa di San Giovanni. I festeggiamenti avranno inizio alle 11.30 per proseguire fino a sera. Per rendere più piacevole la visita al borgo è previsto un servizio transfer gratuito dai parcheggi in zona partenza funivia.