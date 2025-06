Camion prende fuoco sulla strada, le fiamme minacciano il bosco

L’incendio di un camion sulla strada per Piancavallo.

Alle ore 8.45 di oggi, 3 giugno, i vigili del fuoco del comando di Pordenone sono intervenuti, con una squadra e l’autobotte della sede centrale, sulla strada per Piancavallo nel comune di Aviano per l’incendio di un camion.

Mentre percorreva la strada in salita l’autista del mezzo pesante ha notato del fumo nella parte anteriore del mezzo, si è fermato a bordo strada e con l’altro occupante dell’autocarro è sceso dal mezzo, dal quale avevano iniziato ad uscire delle fiamme. Mentre uno dei due uomini chiamava i soccorsi, l’altro ha provato a spegnere l’incendio utilizzando un estintore senza riuscire ad estinguere le fiamme.

I vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno trovato la cabina del camion in fiamme con lingue di fuoco che, alimentate da una perdita di gasolio, scendevano per alcuni metri lungo la strada raggiungendo la boscaglia che si trova a bordo carreggiata. I soccorritori hanno quindi iniziato le operazioni di spegnimento riuscendo ad evitare che le fiamme si propagassero al sottobosco e una volta spento l’incendio hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo incendiato e ad un’accurata bonifica dell’area di vegetazione interessata dalle fiamme.