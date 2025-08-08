Manifestazione davanti alla base Usaf per l’80° anniversario di Hiroshima e Nagasaki

Domani, sabato 9 agosto, alle ore 10, davanti alla Base USAF di Aviano, si terrà la tradizionale manifestazione pacifica per ricordare l’80° anniversario delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki (6 e 9 agosto 1945).

L’iniziativa, promossa da un ampio fronte di associazioni tra cui Beati i Costruttori di Pace, Centro Balducci di Zugliano, Pax Christi, Rete DASI, ACLI, ANPI, ARCI, Donne in Nero di Udine, Libera e CGIL Pordenone, avrà come tema “Memoria e Verità”, con l’obiettivo di rilanciare l’impegno per il disarmo nucleare, l’obiezione di coscienza e la fine di tutte le guerre, in un contesto internazionale particolarmente teso.

All’appuntamento ha sempre dato il suo apporto e la sua attiva presenza, fino a che ha potuto, don Pierluigi Di Piazza, il sacerdote originario di Tualis che ha fondato a Zugliano il Centro di Accoglienza dedicato a Padre Ernesto Balducci.

In questa occasione si sono aggiunte rispetto al passato nuove adesioni e dalla Carnia parteciperanno all’iniziativa anche il neo costituito Comitato per la Pace, che sta organizzando vari incontri di informazione sulla situazione di Gaza e della Cisgiordania, ed il locale Circolo di Legambiente.

Da parte di queste associazioni si sottolinea che, agli inizi degli anni ‘80, quando in Italia si scatenò un forte movimento di protesta contro l’installazione dei missili Cruise con testate nucleari a Comiso, fu proprio il Consiglio Comunale di Tolmezzo, seguito a breve distanza da quello di Enemonzo, il primo della regione Friuli Venezia Giulia a dichiarare “denuclearizzato” il proprio territorio.

Per chi volesse partecipare alla manifestazione di domani, partendo dalla Carnia, il ritrovo è fissato alle 8.30 nel parcheggio della Piscina Comunale di Tolmezzo, da cui i partecipanti partiranno con mezzi propri verso Aviano.