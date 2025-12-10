Un viaggio incantato nella Natività: la mostra con 110 presepi artigianali

La mostra dei presepi al Città Fiera.

Al Città Fiera torna l’appuntamento con la Mostra 100 Presepi, un percorso tra arte, tradizione e fantasia. In uno spazio di 600 metri quadri sono esposte 110 opere artigianali realizzate da privati, associazioni, oratori e scuole. Ogni presepe racconta la nascita di Gesù attraverso l’interpretazione personale dell’autore, con attenzione a temi attuali come il riciclo, l’uso di materiali naturali e il richiamo alla tradizione friulana.

Quattro le categorie rappresentate: Tradizionale, interpretazione della natività in modo classico e realistico, Natura e riciclo, sono presepi costruiti con materiali naturali o con materiali riciclati, Arte d’Autore, presepi realizzati con materiali pregiati, su tela, filati, ricami, quadri e sculture, infine Mattoncini, presepi realizzati con mattoncini LEGO® o simili.

La categoria Arte d’Autore, anche quest’anno mette in risalto le capacità degli artisti che si sono cimentati nelle creazioni presepiali. Anche quest’anno sarà presente la categoria Mattoncini, che ha dato la possibilità agli artisti di esprimere la loro fantasia nelle declinazioni più originali. Sono davvero tanti gli spunti e le suggestioni che i presepi in esposizione riescono a regalare durante la visita alla mostra.

Voti e premiazioni

Il pubblico può votare i presepi fino al 24 gennaio 2026, sia in loco che online sulla pagina Facebook della mostra. I voti dei visitatori si sommano al giudizio della giuria tecnica, che valuta materiali, cura dei dettagli e originalità. I vincitori riceveranno una Gift Card da 150 euro, mentre saranno assegnate anche menzioni speciali alle opere più creative e ai 25 enti più votati. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 20.

Un riconoscimento anche oltre i confini locali

Nel corso degli anni la mostra è cresciuta e si è arricchita di opere che hanno dimostrato il loro valore anche all’esterno dei suoi spazi: l’opera realizzata dalla Pro Loco di Subìt (Attimis), è stata selezionata per far parte dei presepi che verranno esposti a San Pietro, in Vaticano. Il Maestro Lorenzo Boemo, che espone le sue splendide Natività anche a Città Fiera, è l’artefice delle statue del presepe creato in collaborazione con la Pro Loco di Grado già esposte in piazza San Pietro in Vaticano.

Un altro presepe, vincitore di un’edizione della rassegna “100 Presepi”, è stato scelto per essere esposto, insieme ad un’altra opera partecipante sempre alla mostra di Città Fiera, presso il Consiglio Regionale a Trieste. Infine fra gli artisti che annualmente partecipano a 100 Presepi, è stato selezionato un altro presepe che verrà esposto presso il Palazzo della Regione in Piazza Unità d’Italia, a Trieste.