Kid Yugi in concerto alla Fiera della Musica di Azzano Decimo

Annunciato il terzo grande ospite della Fiera della Musica di Azzano Decimo. Dopo le ufficializzazioni delle scorse settimane dei concerti di Elio e le Storie Tese (27 luglio) e delle stelle del celtic punk Dropkick Murphys (28 luglio), ad aprire la rassegna sarà la nuova star della music urban italiana, Kid Yugi, che porterà in Piazza Libertà il prossimo 26 luglio (inizio alle 21.00) l’unica data in Friuli Venezia Giulia del suo “Anche gli eroi muoiono – Summer Tour 2026”, con cui sarà protagonista nei principali festival della penisola.



I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit Srl, in collaborazione con il Comune di Azzano Decimo, la Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, saranno in vendita dalle 14.00 di mercoledì 25 marzo sul circuito Ticketone.

Un cartellone trasversale per tutte le generazioni

“Con l’annuncio di Kid Yugi completiamo un trittico di altissimo profilo, portando ad Azzano Decimo uno degli artisti più rappresentativi e influenti della nuova scena rap italiana”, ha commentato l’assessore alla Cultura Alberto Locatelli.



L’obiettivo, ha spiegato, è proporre un’offerta artistica ampia e variegata: dal respiro internazionale del celtic punk dei Dropkick Murphys, alla storicità della musica italiana rappresentata da Elio e le Storie Tese, fino alla contemporaneità del rap. Una scelta che segna anche un cambio di passo rispetto al passato, con l’intenzione di ampliare il pubblico e rafforzare il ruolo della manifestazione nel panorama degli eventi estivi.

Azzano Decimo punta su musica e attrattività

Il sindaco Massimo Piccini, che ha sottolineato l’importanza dell’evento per il territorio. “Siamo orgogliosi di accogliere Kid Yugi per la sua unica data in Regione. La Fiera della Musica compie un salto di qualità importante, dimostrando di saper parlare a tutti”, ha dichiarato.



Il primo cittadino ha evidenziato come una proposta così eterogenea possa attirare visitatori anche da fuori regione, contribuendo a rafforzare l’immagine di Azzano Decimo come Comune dinamico e capace di intercettare le tendenze del momento. L’obiettivo è riportare la manifestazione ai suoi livelli più alti, consolidandola come appuntamento di riferimento dell’estate friulana.

Il successo di Kid Yugi tra record e classifiche

Classe 2001, Kid Yugi – pseudonimo di Francesco Stasi – è oggi uno degli artisti più ascoltati della scena urban italiana. Il suo ultimo album “Anche gli eroi muoiono”, pubblicato il 30 gennaio 2026, ha debuttato direttamente al vertice delle classifiche, conquistando il disco di platino nella prima settimana e arrivando rapidamente al doppio platino.



Il progetto ha segnato numeri record nell’era dello streaming, risultando l’album più venduto nella settimana di debutto e posizionando tutte le tracce nella Top 20 dei singoli. Temi come il conflitto tra bene e male, la società contemporanea e il concetto di eroismo moderno sono al centro della sua produzione artistica.



Nato a Massafra, in provincia di Taranto, Kid Yugi ha iniziato il suo percorso musicale da giovanissimo, arrivando nel giro di pochi anni ai vertici della scena nazionale. Dopo il debutto con “The Globe” nel 2022 e il successo dell’album “I nomi del Diavolo” nel 2024, certificato cinque volte platino, l’artista ha consolidato la propria posizione tra i protagonisti assoluti del rap italiano, con milioni di ascoltatori mensili e miliardi di stream complessivi.