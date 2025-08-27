La donna risultata positiva al virus West Nile è asintomatica e sta bene.

Scatta un nuovo campanello d’allarme per il virus West Nile in Friuli Venezia Giulia. Una donna residente nel comune di Azzano Decimo è risultata positiva al virus in seguito a una donazione di sangue. L’infezione è stata scoperta durante i controlli di routine effettuati sui campioni raccolti, come previsto dai protocolli di sicurezza attivi nei mesi estivi.

La donna comunque è asintomatica e in buone condizioni di salute. Il caso, tuttavia, ha attivato le procedure di sorveglianza e gli accertamenti previste in questi contesti. Il contagio, infatti, si inserisce in un contesto già monitorato: alcune zanzare infette sono state trovate nelle trappole installate nei pressi di un allevamento di cavalli a Fiume Veneto, a pochi chilometri da Azzano. Le analisi sono state condotte dall’Istituto zooprofilattico, che gestisce il controllo periodico sugli insetti vettori.

Sono attesi in giornata gli esiti degli approfondimenti in corso da parte dell’Asfo, che serviranno a delineare un quadro più preciso della diffusione del virus e stabilire se saranno necessarie misure straordinarie, come disinfestazioni mirate o limitazioni temporanee in alcune aree.