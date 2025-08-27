Un’escursione in Friuli alla scoperta delle Sorgenti del Cornappo

Tornano le escursioni di Sentieri Pro Loco: appuntamento alla scoperta delle Sorgenti del Cornappo

Dopo la pausa di Ferragosto, ripartono le escursioni di “Sentieri Pro Loco FVG 2025”, il progetto che unisce l’escursionismo alla valorizzazione del territorio e delle comunità locali. La prima tappa di questa nuova fase è fissata per domenica 31 agosto, e porterà gli escursionisti alla scoperta delle Sorgenti del Cornappo e delle sue incantevoli cascate. L’evento, organizzato dalla Pro Loco Val Cornappo, è l’occasione perfetta per immergersi nella natura e godersi una giornata di relax e avventura.

Il progetto Sentieri Pro Loco è promosso dal Consorzio Pro Loco Torre Natisone UNPLI APS, con il sostegno dell’UNPLI e la collaborazione delle guide ambientali di Wild Routes.

Il programma e il percorso.

Il punto di ritrovo è alle ore 8.30 in Piazza Listuzzi a Cornappo di Taipana (piazza della Chiesa), con partenza prevista per le 9:00. Il percorso, di circa 5 km, si snoda lungo un sentiero medio-facile, con un dislivello di soli 200 metri. L‘itinerario è adatto a tutti, anche ai bambini dagli 8 anni in su. Il tempo di percorrenza stimato è di circa 3 ore, in un contesto misto di boschi e radure che offrono un’alternanza tra zone d’ombra e sole. Si consiglia di indossare abbigliamento e scarpe da trekking adatti alla stagione, e di portare con sé una giacca a vento, acqua, snack e crema solare.

Al termine dell’escursione, l’accoglienza della Pro Loco Val Cornappo renderà l’esperienza speciale. Tutti i partecipanti saranno omaggiati con una porzione di pasticcio, un bicchiere di vino e acqua, il tutto servito al coperto. Per chi desidera un pranzo completo, è disponibile un’offerta a costo libero con prenotazione.

Il costo per partecipare all’escursione è di 15 euro per gli adulti. È previsto un prezzo ridotto di 10 euro per i ragazzi dai 12 ai 18 anni (se accompagnati), mentre la partecipazione è gratuita per i bambini sotto i 12 anni. La prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata entro le ore 18:00 del 30 agosto, contattando il numero 333 45 64 933.

