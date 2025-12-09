Bianca Peloi era una delle donne più anziane del Friuli.

Si è spenta a 105 anni Bianca Peloi, originaria di Sevegliano e una delle donne più longeve del Friuli. La sua vita, lunga e piena di impegni familiari, lascia un ricordo di positività, forza e dedizione.

Nata il 29 aprile 1920 ad Aiello del Friuli, era la terza di undici fratelli in una famiglia di piccoli proprietari terrieri. Nel 1942 si trasferì a Sevegliano di Bagnaria Arsa dopo il matrimonio con Amelio Scozziero, affrontando insieme a lui gli anni difficili della Seconda guerra mondiale. Dalla loro unione erano nati due figli, Giorgio (mancato alcuni anni fa) e Grazia. Casalinga e attenta alla famiglia, Bianca ha sempre affrontato la vita con serenità e con un carattere forte, “una tempra d’altri tempi”, qualità che l’hanno accompagnata fino agli ultimi giorni.

Vissuta a Sevegliano di Bagnaria Arsa dal 1942, anno del suo matrimonio con Amelio Scozziero, aveva affrontato le difficoltà del periodo bellico, durante il quale il marito lavorava come manutentore di aerei militari a Monfalcone. Dalla loro unione erano nati due figli, Giorgio e Grazia. Casalinga e dedita alla famiglia, aveva sempre mantenuto un carattere positivo e una forte personalità, qualità che probabilmente hanno contribuito alla sua longevità.

Lucida e curiosa fino alla fine, seguiva le notizie televisive e coltivava da sempre la passione per la lirica e le parole crociate. Solo nell’ultimo anno, a causa del progressivo peggioramento delle condizioni di salute, aveva ridotto le attività quotidiane e le passeggiate all’aperto. Amava cucinare i piatti tradizionali, in particolare la pasta al ragù, e trascorrere le serate seguendo quiz show televisivi. I funerali saranno celebrati mercoledì 10 dicembre nella chiesa di Sevegliano, mentre il rosario verrà recitato il giorno precedente, martedì 9 dicembre, alle 18.