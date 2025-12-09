Incidente mortale a Maniago tra auto e pullman, le difficili operazioni di soccorso.

Sono state lunghe e complesse le operazioni di soccorso dopo l’incidente mortale di stamattina a Maniago, dove si sono scontrati frontalmente un’auto e un pullman di linea. Nello schianto, avvenuto attorno alle 7 lungo la sr464 ha perso la vita l’autista della vettura.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Pordenone con squadre dei distaccamenti di Maniago, Spilimbergo e della sede centrale in Via Spilimbergo a Maniago. Al loro arrivo il personale sanitario aveva già constatato il decesso dell’autista dell’autovettura.

I passeggeri dell’autobus sono stati fatti scendere dal mezzo mentre l’autista del mezzo pubblico era bloccato al posto di guida con gli arti inferiori incastrati tra le lamiere. I Vigili del fuoco hanno iniziato ad operare per soccorrere l’uomo; prima hanno agganciato la vettura ad uno dei camion di soccorso e la hanno spostata per poi iniziare a tagliare e allargare le lamiere per liberare il ferito.

Dopo più di un’ora di lavoro dall’interno e dall’esterno dell’autobus, utilizzando contemporaneamente più attrezzi per tagliare le lamiere i soccorritori sono riusciti a liberare l’uomo che è stato preso in carico dal personale sanitario che ha provveduto a trasportarlo all’ospedale. Otto i passeggeri dell’autobus accompagnati al nosocomio per accertamenti. Sul posto, per quanto di competenza, Carabinieri e Polizia Locale.