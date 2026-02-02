Colpo notturno al supermercato, fallisce l’assalto alla cassaforte

Tentato furto al supermercato Interspar di Bagnaria Arsa.

Colpo fallito nella tarda serata di ieri, domenica 1 febbraio, all’Interspar di Bagnaria Arsa: ignoti si sono introdotti nel supermercato forzando un varco per raggiungere il locale della cassaforte. L’allarme è scattato intorno alle 23:30. Pochi minuti dopo, una pattuglia del Corpo Vigili Notturni è giunta sul posto, trovando una porta laterale spalancata e quella interna, che conduce al forziere, completamente divelta.

I Carabinieri della Compagnia di Palmanova, allertati dalla centrale operativa, hanno accertato che i malviventi avevano già iniziato a danneggiare la cassaforte. Tuttavia, i ladri non sono riusciti ad aprirla e sono fuggiti prima dell’arrivo delle pattuglie, facendo perdere le proprie tracce. Sull’episodio indagano ora i Carabinieri per risalire ai responsabili.