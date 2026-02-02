Il Tolmezzo torna a far punti, contro la Juventina finisce in parità

Calcio, il risultato di Juventina-Tolmezzo Carnia.

Finisce a reti inviolate la sfida tra Juventina e Tolmezzo Carnia. Uno 0-0 che vede i ragazzi di mister Vincenzo Radina tornare a fare punti dopo le due sconfitte di fila patite contro Codroipo e Kras.

Il primo tempo scorre via senza grandi sussulti, con le due squadre attente più a non concedere che a scoprirsi. Le emozioni arrivano nel finale di frazione: prima Zucchiatti trova la conclusione murata dalla difesa carnica, poi è il Tolmezzo ad andare a un passo dal vantaggio con Motta, il cui tentativo viene salvato sulla linea di porta. Nei minuti di recupero sono ancora i rossoazzurri a protestare per un pallone che sembra varcare la linea, ma l’arbitro ferma tutto per un “fallo di confusione”. Si va così al riposo sullo 0-0.

Nella ripresa il Tolmezzo prova ad alzare il ritmo. Dopo pochi minuti Buzzi ci prova con un mancino in drop che termina sopra la traversa, mentre all’11’ è De Blasi a tentare la soluzione in corsa senza fortuna. I carnici continuano a spingere con ordine: Grion non inquadra lo specchio al quarto d’ora, così come non ha esito la punizione di Faleschini al 37’. Nel finale è ancora Grion a provarci con un piazzato dai venticinque metri, che si spegne di poco alto sopra la traversa. È l’ultima occasione di una gara intensa ma povera di reti.

Per il Tolmezzo Carnia un pareggio che vale continuità, solidità difensiva e fiducia: la squadra mostra compattezza, personalità e la capacità di restare sempre dentro la partita. Un punto che fa classifica e conferma il buon momento dei carnici che ora riceveranno domenica al “Fratelli Ermano” il Chions.

CAMPIONATO ECCELLENZA FVG – 22^ GIORNATA

JUVENTINA – TOLMEZZO 0-0

JUVENTINA SANT’ANDREA: DE Mattia, Petejan, Cocetta (57’ Liut), Bric, Russian, Samotti, Zucchiatti, Loi, Tuccia (73’ Piscopo), Grion, Pagliaro. All.: Matteo Pillon.

TOMEZZO CARNIA: Cristofoli, Cucchiaro, Faleschini, Fabris, Nait, Persello, Buzzi (76’ Leschiutta), De Blasi (64’ Sabidussi), Nagostinis, Motta, Solari. All.: Vincenzo Radina.

ARBITRO: Simeoni di Pordenone (Chianese-Pacini).

NOTE – Ammoniti De Blasi, Grion, Sabidussi.