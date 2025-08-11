Al via la posa della nuova rete internet in fibra ottica a Basiliano

I lavori per la rete internet in fibra ottica a Basiliano.

Partono i lavori di potenziamento della rete internet in fibra ottica nel territorio di Basiliano, avviati da FiberCop in sinergia con l’Amministrazione comunale. Il progetto, interamente finanziato da FiberCop, prevede la realizzazione di una nuova rete a banda ultralarga FTTH (Fiber to the Home) che porterà la fibra ottica direttamente nelle abitazioni. L’infrastruttura digitale predisposta consente di raggiungere una velocità fino a 2,5 Gigabit al secondo e nei prossimi mesi arriverà fino a 10 Gigabit al secondo.

Grazie alla fibra ottica di FiberCop, il territorio di Basiliano avrà un’infrastruttura che consentirà di accelerare i processi di digitalizzazione di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, consentendo la fruizione di servizi innovativi, quali lo streaming in 4K, lo smart working, la telemedicina e i servizi digitali come, ad esempio, la gestione del traffico, dell’illuminazione pubblica e il monitoraggio ambientale. Inoltre, la fibra ottica contribuirà ad aiutare l’ambiente grazie alla riduzione delle emissioni di CO2.

I lavori in programma

Gli interventi, già avviati nella zona industriale in Via Arturo Malignani, Via Gian Giacomo Marinoni e Via Corecian, proseguiranno fino a interessare nel corso del 2026 la maggior parte del territorio comunale.

Per la posa della fibra ottica saranno utilizzate, laddove possibile, le infrastrutture già esistenti. I lavori di scavo, dove necessari, saranno realizzati adottando tecniche innovative a basso impatto ambientale. FiberCop opererà in collaborazione con l’Amministrazione comunale per limitare l’impatto sulla viabilità e procedere speditamente nella realizzazione della nuova rete.



I cittadini possono verificare la copertura del servizio presso il proprio operatore telefonico e richiederne l’attivazione per beneficiare delle prestazioni della nuova rete.

Le dichiarazioni.

Il sindaco di Basiliano Marco Olivo plaude a questa iniziativa “che permetterà ai cittadini del nostro Comune di accedere ai servizi e ai contenuti digitali in modo più efficiente e conveniente, riducendo il divario digitale rispetto alle aree già servite da queste infrastrutture. In un mondo sempre più digitalizzato sarà un’opportunità anche per le imprese del nostro territorio per aumentare la loro produttività, sicurezza e la crescita del business. Una sinergia importante tra privato e pubblico che contribuirà al futuro sviluppo economico, sociale e culturale delle nostre Comunità”.

“FiberCop continua a investire nella trasformazione digitale del Paese, promuovendo l’adozione della fibra ottica e facilitando l’accesso a servizi avanzati in tutto il territorio – dichiara Gianni Crocetti, Responsabile Operations Area Nord Estdi FiberCop–. La disponibilità di un’infrastruttura in grado di erogare volumi di traffico sempre maggiori attraverso connessioni stabili e veloci permetterà di sostenere le imprese nello sviluppo del loro business e di migliorare la qualità della vita dei cittadini, contribuendo alla crescita dell’economia locale”.