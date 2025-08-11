Gli eventi in attesa della finale di Supercoppa europea a Udine.

È tutto pronto per i due giorni di festa a Udine in occasione della UEFA Super Cup. Tutto avrà inizio martedì 12 agosto con l’inaugurazione dell’UEFA Fan Festival in piazza Libertà, con il taglio del nastro ufficiale alle ore 11. Il villaggio sarà aperto e fruibile per tutta la giornata di martedì e anche mercoledì. Il giorno del match poi, oltre alle attività in centro, spazio anche ai tifosi delle due squadre finaliste, che si ritroveranno al Parco Moretti e in piazza Primo Maggio prima di partire in direzione stadio.

Il fan festival e i musei aperti

Chi passeggia in centro avrà già iniziato ad apprezzare il city dressing cittadino e le gigantografie dei campioni di Paris Saint-Germain e Tottenham Hotspur, che si daranno battaglia mercoledì sera sul prato dello stadio Friuli alle ore 21.

Martedì alle ore 11 in piazza Libertà ci sarà l’inaugurazione ufficiale del villaggio con le autorità, alla presenza del sindaco Alberto Felice De Toni, del vicesindaco Alessandro Venanzi e del presidente del CONI regionale Andrea Marcon. Per l’occasione, al taglio del nastro introdotto da Stefano Ceiner, saranno presenti anche gli ambasciatori dello sport friulano Jonathan Milan e Mara Navarria.



Sul terrapieno di piazza Libertà sarà possibile osservare le tre coppe UEFA – Champions League, Europa League e Super Cup – come è stato per tutte le tappe precedenti del Trophy Tour. Le tre coppe più importanti del calcio internazionale saranno accessibili negli orari di apertura: martedì 12 dalle 10 alle 22 e mercoledì 13 agosto dalle 10 alle 17.30.

All’UEFA Fan Festival saranno disponibili anche giochi, gadget e animazione serale con proiezioni dedicate all’evento calcistico dell’estate. I visitatori potranno anche acquistare il merchandising UEFA e bere qualcosa di fresco al chiosco brandizzato gestito da UEFA vicino a Palazzo D’Aronco.

Il centro sarà un vero e proprio punto di riferimento per gli appassionati di calcio grazie ai mini campi allestiti per l’occasione via Mercatovecchio, dove martedì mattina dalle 10 alle 12 si daranno appuntamento 140 bambini partecipanti ai centri estivi comunali. L’area sportiva rimarrà aperta anche nel pomeriggio, a disposizione di tutti, fino alle 18.

A troneggiare in via Mercatovecchio ci sarà una palla da calcio gonfiabile alta 4 metri, mentre in piazza Matteotti ci sarà spazio per selfie e scatti ricordo con il Giant Trophy, presente in città da qualche giorno, e un’altra palla gonfiabile gigante della dimensione di 6 metri.

Inoltre, martedì 12 agosto, tutti i Civici Musei saranno aperti e accessibili gratuitamente in occasione dell’apertura dell’UEFA Fan Festival. Fra una curiosità sportiva e l’altra, sarà quindi possibile apprezzare le opere contemporanee di Casa Cavazzini, la Galleria d’Arte Antica del Castello, che ospita la mostra dedicata al celebre fotografo napoletano Mimmo Jodice, e il Museo Etnografico.

Fan meeting point.

Mercoledì è previsto l’arrivo in massa dei tifosi delle squadre ospiti, gli Spurs e il PSG. Per i tifosi delle due squadre che si contenderanno il titolo, a Udine sono state previste due aree, una per ciascuna tifoseria: piazza Primo Maggio per il Tottenham e Parco Moretti per il Paris Saint-Germain. I due Fan Meeting Point saranno aperti dalle 10 alle 18 del 13 agosto e proporranno intrattenimento, food & beverage, servizi, palco per deejay set e allestimenti temporanei a tema.

I menù sono stati studiati per offrire anche un assaggio della cucina tradizionale: al parco Moretti spazio a gnocchi di zucca pezzata rossa, frico e gubana, mentre in piazza Primo Maggio si potranno gustare frico e polenta, prosciutto di Sauris e San Daniele e porzioni di Montasio.

Da via Mentana e da piazza Primo Maggio partiranno poi i pullman per portare i tifosi allo stadio. I dati finali forniti da UEFA parlano di 6.600 biglietti venduti ai tifosi del PSG e 4.700 biglietti per la torcida del Tottenham, acquistati attraverso i canali ufficiali dei club ma molti saranno anche i tifosi che hanno acquistato il biglietto come “general public”.