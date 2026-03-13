Bertiolo celebra il vino friulano: tre settimane di festa tra tradizione, sapori e cultura

Si apre nel segno della tradizione e della valorizzazione del territorio la 77ª edizione della Festa del vino friulano, in programma a Bertiolo dal 14 al 29 marzo. La manifestazione, tra gli appuntamenti enogastronomici più longevi della regione, è stata presentata nella sede della Regione a Udine e porterà per tre settimane eventi, degustazioni e iniziative culturali nel cuore del paese.

A portare il saluto dell’Assemblea legislativa regionale è stato il presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin, che ha sottolineato il valore della manifestazione come momento di comunità: “Una festa che riunisce associazioni e realtà produttive valorizzando il territorio e i suoi prodotti. È la dimostrazione concreta di come l’unione faccia davvero la forza”.

Un evento che racconta il territorio

Organizzata dalla Pro Loco Risorgive Medio Friuli insieme a numerose associazioni locali, la festa trasformerà per tre settimane le vie e le corti di Bertiolo in un grande percorso dedicato al vino e alle eccellenze del territorio.



“Un appuntamento che si è consolidato nel tempo – ha ricordato ancora Bordin – grazie al lavoro condiviso tra associazioni, istituzioni e volontari. Un esempio di collaborazione che rappresenta al meglio il Friuli Venezia Giulia”.

L’inaugurazione e la Mostra concorso vini

La manifestazione prenderà il via sabato 14 marzo alle 18.30 con l’inaugurazione ufficiale nell’enoteca della festa. In occasione dell’apertura verranno premiate le aziende vitivinicole che hanno partecipato alla 43ª Mostra concorso vini, che quest’anno ha visto la presenza di 74 cantine. Durante la serata sarà inoltre consegnato il Premio “Vini Doc per un friulano Doc”, riconoscimento che per questa edizione sarà assegnato alla scrittrice Ilaria Tuti.



Con il taglio del nastro apriranno anche i chioschi enogastronomici allestiti lungo le vie del paese e nelle corti interne, dove sarà possibile degustare i vini in concorso accompagnati da piatti tipici della tradizione. Il programma prevede inoltre incontri con enologi ed esperti, momenti di approfondimento sui prodotti locali e numerose occasioni per scoprire le peculiarità del territorio: dal riso al Schiopettino, fino ai biscotti tradizionali. Accanto all’offerta enogastronomica non mancheranno raduni motoristici, attività per i bambini e appuntamenti sportivi, pensati per coinvolgere tutte le fasce di pubblico.

Qualità e consumo consapevole

La festa, come sottolineato dal sindaco di Bertiolo Eleonora Viscradis, vuole promuovere anche un messaggio chiaro: valorizzare il vino attraverso un consumo consapevole, puntando sulla qualità più che sulla quantità.



Alla presentazione erano presenti anche Marino Zanchetta, presidente della Pro Loco di Bertiolo, Pietro De Marchi, presidente regionale dell’Unione nazionale Pro loco (Unpli), e Tiziano Venturini, coordinatore delle Città del vino Fvg, rete di cui Bertiolo è uno dei membri storici.



Con oltre settant’anni di storia alle spalle, la Festa del vino friulano si conferma così un appuntamento simbolo della tradizione enogastronomica regionale, capace di unire promozione del territorio, cultura e spirito di comunità.