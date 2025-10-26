Inaugurata la nuova piazza di Bertiolo: più spazi e un volto rinnovato

L’inaugurazione di Piazza Mercato a Bertiolo.

È stata inaugurata oggi la rinnovata piazza Mercato di Bertiolo, cuore pulsante del paese e simbolo della sua identità storica e comunitaria. Alla cerimonia è intervenuto l’assessore regionale alla Salute e Politiche sociali Riccardo Riccardi, che ha sottolineato come “Questa è una terza tappa nel Medio Friuli, dopo l’inaugurazione di ieri a Codroipo del primo Ospedale di comunità e dopo il taglio del nastro dell’ampliamento della scuola primaria a Camino al Tagliamento: è un territorio dove c’è una grande coesione tra gli amministratori locali ed è un modello virtuoso in cui, senza imposizioni, i comuni capiscono il valore del collaborare e ad evitare progetti e azioni che si sovrappongono. L’alleanza che mette insieme i comuni è un valore importante e qui si pratica, davvero complimenti per questo risultato”.

“L’inaugurazione di una piazza come questa non è mai un fatto banale perché le comunità piccole in termini numerici non sono piccole, sono vive e importanti: questa in particolare ha una lunga tradizione, una lunga storia, un’identità molto definita come capitale del vino che tutti riconosciamo“, ha aggiunto Riccardi, tributando un ricordo a Piero Pittaro, già sindaco e indimenticato protagonista nella promozione enologica, e al senatore Mario Toros, politico di spicco che fu premiato – primo politico a ricevere il riconoscimento “Vino doc a un Friulano doc – anni fa Bertiolo.

La nuova piazza.

L’intervento restituisce una piazza nel cuore del paese, riqualificata dal punto di vista della circolazione e con un numero di parcheggi che passano da 14 a 33 stalli, con manufatti di arredo urbano rinnovati.

L’opera ha avuto un costo complessivo di 751.000 euro, di cui 250.000 finanziati con fondi regionali e 155.000 messi a disposizione dal Cafc che è intervenuto nell’opera – ha sottolineato il presidente Salvatore Benigno – grazie a una convenzione sottoscritta dal Comune per interventi nel sottosuolo nella linea idrico-fognaria.

Il progetto dell’architetto Franco Molinari.

Il progetto è firmato dall’architetto Franco Molinari e, per la parte riguardante l’illuminazione e direzione lavori da Daniele Mansutti, l’impresa realizzatrice è la Bellomo Srl di Cordovado.



Riccardi ha ringraziato in particolare l’architetto Molinari, “che ha lavorato questa terra con il suo sapere, con la sua esperienza, il suo talento” e che ha da sempre nella sua lunga carriera proposto progetti che hanno cambiato l’immagine del Codroipese e del Medio Friuli, fondendo elementi che arrivavano dal passato con elementi di assoluta modernità.



Anche questo progetto si riconosce questo stile, ha evidenziato il sindaco Eleonora Viscardis, con elementi storici quali un pozzo – il manufatto in ferro del pozzo è stato realizzato dalla ditta G.S. Carpenterie Srl della famiglia Grossutti che lo ha regalato alla comunità – riproposti nello stesso luogo dove erano fino al primo decennio del 1900 o la rotonda dov’era originalmente il tipico “sfuei” friulano, uno specchio d’acqua dove un tempo, che richiama la tradizione rurale contadina, si portavano ad abbeverare gli animali.



La sindaco Viscardis ha ringraziato la Regione per il continuo e convinto sostegno alla comunità bertiolese, anche in vista dell’avvio dei lavori, previsto in primavera 2026, della riqualificazione dell’ex filanda, progetto che ha previsto investimenti per oltre 3,5 milioni di euro.