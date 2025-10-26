Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di lunedì 27 ottobre

Il meteo in Friuli.

La giornata di lunedì 27 ottobre in Friuli Venezia Giulia si aprirà all’insegna del bel tempo, ma con un progressivo peggioramento nelle ore pomeridiane, specie sulle zone montane.

Durante la notte e il primo mattino il cielo sarà sereno o poco nuvoloso su gran parte della regione, con temperature fresche e valori minimi che scenderanno fino a 3-6 °C in pianura e 8-11 °C lungo la costa. A Trieste potrà soffiare una Bora moderata, che contribuirà a rendere l’aria più frizzante nelle prime ore del giorno.

Nel corso della giornata, la situazione tenderà a cambiare: si prevede un progressivo aumento della nuvolosità, soprattutto sulle zone alpine e prealpine, dove nel pomeriggio-sera non si esclude qualche debole pioggia, in particolare lungo il confine con l’Austria. In quota, il vento ruoterà e si disporrà da sud-ovest, moderato.

Le temperature massime raggiungeranno i 16-19 °C in pianura e i 13-16 °C sulla costa, valori ancora miti per il periodo autunnale.